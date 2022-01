Molière, 400 años del dramaturgo antisistema

UN MUERTO QUE HACE MUY BIEN DE MUERTO

Su epitafio fue escrito por él mismo, y dice así: «Aquí yace Molière el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien». Esta ironía fue la seña de identidad de un autor que regaló al mundo otras muchas frases brillantes, como las siguientes: «La hermosura sin gracia es un anzuelo sin cebo», «Vivo de buena sopa, no de buenas palabras», «El celoso ama más, pero el que no lo es, ama mejor», «Jamás se penetra por la fuerza en un corazón», «Las cosas no valen sino lo que les hacemos valer», «La felicidad ininterrumpida aburre, debe tener alternativas», «Casi todos los hombres mueren a causa de sus remedios, no de sus enfermedades», «Vivir sin amar no es realmente vivir», «No solo somos responsables de lo que hacemos, sino también de lo que dejamos de hacer». ¡Solo se muere una vez, pero ¡por tan largo tiempo!