Prodis, una iniciativa digna de aplauso

El tiempo pasa muy deprisa y la Fundación Prodis, que tiene ya más de veinte años de vida, celebra ya la XII edición de su concierto extraordinario. Mi contacto con ella y con lo que representa se produjo hasta años después, concretamente 2009. En aquel año me llamó Isabel Maier solicitándome las notas para un concierto a beneficio de la Fundación en el que iban a participar el tenor José Manuel Zapata y Ruggero Raimondi, su marido y célebre bajo, acompañados al piano por Rosa Torres Pardo. Entonces no sabía nada de la institución y mi único contacto con el síndrome de Down era su hijo Rodrigo. Afortunadamente la iniciativa prosperó y el concierto se viene repitiendo desde entonces con artistas de entre los más populares de nuestro tiempo, que se prestan generosamente a ayudar a Prodis en su empeño por acercar la discapacidad a la sociedad, ayudándoles en su desarrollo personal y en su inclusión social y laboral, así como proporcionándoles los apoyos necesarios en orden a mejorar su calidad de vida.

Ruggero Raimondi siempre ha venido actuando como anfitrión, solista en arias o romanzas y partícipe en dúos. Puede parecer fácil, pero no lo es, preparar cada año unas obras que se adecuen a la ocasión y a las características de los diferentes artistas. Los años pasan y nos hacemos mayores, por lo que este año el gran artista se limitará a saludar. Tras al citado José Manuel Zapata en aquel inicial 2009, escuchamos sucesivamente a las sopranos Mariola Cantarero, Isabel Rey, Sabina Puértolas, Ruth Iniesta, Carmen Solís y Virginia Tola; a la mezzo María José Montiel; a la contralto Marina Pardo; a los tenores Israel Lozano, Aquiles Machado y José Cura; a los barítonos Carlos Álvarez, Leo Nucci, Mario Cassi y Gerardo Bullón; a los pianistas Rosa Torres Pardo, Edelmiro Arnaltes, Patricia Barton y Roberto Ugarte; la sorpresa de las castañuelas de Lucero Tena; el Proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela…. Incluso se contó con Ana Belén.

En esta nueva edición del 9 de marzo, medio superada la pandemia, serán sus protagonistas Saioa Hernández, Javier Franco, Virginia Tola, Patricia Barton, el Coro Belcanto y solistas del Proyecto Zarza. La Fundación Prodis viene atendiendo las necesidades de niños y jóvenes con discapacidad intelectual, a los que ofrece formación individualizada para favorecer su integración en la sociedad, con especial atención a la inserción laboral y el apoyo a sus familias. Así mismo, son responsables del programa de preparación de los profesionales que les acompañan, un programa fundamentado en la promoción de la dignidad y el respeto, el diálogo y el trabajo en equipo.

Desde aquel 2009 siempre me ha emocionado ver en el escenario del Auditorio Nacional, donde se han desarrollado todas las ediciones, a los niños y jóvenes que han pasado, gracias a Prodis, por el programa especial para la inserción laboral creado en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchos de ellos están ya trabajando en diversas empresas y aportando su granito a la sociedad. Sin embargo, realmente entendí el alcance del trabajo que desarrolla la institución con ocasión de la obra de teatro “Olivia y Eugenio” en 2015. Ver actuar a Rodrigo junto a nuestra gran Concha Velasco supuso una experiencia impactante que me hizo comprender que aún son pocos los muchos premios –UBS, Fundación Vodafone, Cepsa, CBRE, Randstad, etc- recibidos por la Fundación Prodis.