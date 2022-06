Vincent Munier en busca del lado salvaje del leopardo de las nieves: “es como un fantasma que me persigue”

Todavía en los sueños de Vincent Munier se adivinan las sombras de animales centenarios, sublimes, salvajes, majestuosos, como cuando era niño. Este amante de los espacios abiertos, particularmente sensible al lenguaje poético y estético de la Naturaleza, descubrió la existencia del leopardo de las nieves, este felino de cabeza peluda, caninos en forma de jeringuilla y amarillentos ojos demoníacos que se ha convertido para él en algo más que una obsesión durante los últimos diez años, a través de los relatos de aventuras del biólogo estadounidense George B. Schaller. Ya en los años setenta, tuvo la oportunidad de filmarlo en Chitral (Pakistán) pero durante su primer viaje al Tíbet, en 2011, las esperanzas de verlo se redujeron considerablemente.

Once años después de aquello, la directora Marie Amiguet encapsula ahora la travesía de este fotógrafo francés y un acompañante especial perteneciente al universo de la palabra, el escritor Sylvain Tesson mediante un documental bautizado con el mismo nombre que el del felino, para trasladar la belleza de un encuentro entre dos hombres de mundos diferentes que terminan arrodillándose reverencialmente ante la búsqueda de este animal que “duerme y se despierta como si su sueño lo hubiera electrocutado”. Lejos de las cumbres habitadas por presencias invisibles que han inundado su campo de visión durante el último tiempo, Munier recibe a LA RAZÓN sentado en el interior de una cafetería, con una amplia sonrisa nacarada y todos los complementos de la civilización integrados en su gestualidad pero con el salvaje que lo completa como ser humano latiendo en las pupilas y en las rojeces de alta montaña que cubren sus mejillas.

Hace un par de semanas tuve la suerte de hablar con el fotógrafo Steve McCurry sobre la condición heredada o adquirida (mediante la práctica y el entreno) de la mirada. En su caso, ¿diría que comenzó muy pronto a orientarla?

Sin duda, desde que soy muy pequeño te diría. Empecé muy pronto a saber leer un paisaje, para mí se ha convertido casi en un alimento espiritual. Buscando lo que me parece bello. Es algo muy personal y tengo la sensación de que siempre hay notas poéticas en el paisaje y voy intentando atraparlas con mi mirada para luego intentar compartirlas a través de la cámara. Es curioso porque ya no me doy cuenta de eso, ya ocurre de forma natural, el hecho de escanearlo todo con los ojos, pero la gente que está conmigo se da cuenta de que es una deformación profesional casi enfermiza. Siempre estoy mirando de un lado a otro, intentando tener los sentidos despiertos. No quiero perderme nada, porque a veces todo es tan efímero, tan fugaz. La presencia de un animal, un rayo de luz que rebota en un pino: es algo muy subjetivo, muy personal. Eso es lo genial en la fotografía animalista, que a veces tienes la impresión de que esperas horas y horas, al acecho, a que aparezca lo que estás buscando y de pronto cuando aparece no te resulta real, piensas “no puede ser”, pero justamente la cámara permite fijar el espejismo y eso es absolutamente fabuloso. Y en el cine ya ni te cuento, todo se expande: con el sonido, la música y la imagen en movimiento puedes ser aún más preciso, transmitir las emociones que estás sintiendo con mayor fuerza”.

Una imagen de el leopardo de las nieves FOTO: Imdb Imdb

¿Más de diez años detrás de él demuestran un aval suficiente como para afirmar que existe un punto obsesivo con el leopardo de las nieves en su caso?

Por supuesto, está claro que me posee el animal después de diez años de trabajo. Es como un fantasma que me persigue, lo llevo dentro. Pero me ocurre lo mismo también con el lobo blanco. Lo digo en la película: “no soy el mismo en la naturaleza que en el mundo urbano”. Hay una vertiente muy animal cuando estoy en el terreno porque me posee tanto la sensación que me invade cuando pienso qué puede hacer el animal, anticiparme a sus movimientos, leer sus huellas. Por eso es una actividad tan solitaria también, porque no estoy dispuesto a comunicarme con los demás y ahí es donde a veces me siento cómodo. El secreto está en pasar mucho tiempo en el mismo sitio y no consumir directamente, conseguir que la espera te haga ser armonioso con la naturaleza, entender el entorno, conectar. Muchas veces llegas allí y te das cuenta de que sobras, de que no estás adaptado y de repente cuando vez al animal, que es la auténtica perfección. Cuando llegas allí a veces es decepcionante, te preguntas “qué hago yo aquí”. Intento reducir la distancia entre la naturaleza salvaje y el ser humano.

En términos técnicos, a la hora de llevar a cabo este documental, ¿cómo se consigue capturar unas emociones concretas, las mismas que están sucediendo en ese preciso momento, sin que parezca pretendido ni buscado, sin que sea artificial?

Creo que esta película es diferente y especial precisamente por eso. Sencillez, sobriedad, no hay drones, no hay grúas, no hay técnicos, ni ingenieros de sonido: nos hemos despojado de todo para no ser intrusos ni perturbar este orden perfecto de la naturaleza. Por otro lado, yo personalmente soy bastante testarudo, muy independiente y no me gusta que me presionen. No soy un artista, soy un artesano, todo lo hago solo. Y me gusta hacerlo así, por eso auto produje esto al principio: no quería tiempos, que me dijeran que solo tenía un mes y sentir la presión porque es algo que no soporto. De modo que fuimos, sabía lo que quería más o menos (eso sí), pero tampoco estaba seguro de lo que obtendría, había ido solo en anteriores ocasiones, pero esta vez fui con Marie, la directora, y Leopold, encargado del sonido. Marie en ningún momento preparó una puesta en escena, eso estaba prohibido, tenía una cámara muy pequeña para filmarnos a nosotros. Ella captó realmente los momentos y eso fue lo difícil en el montaje porque en realidad era una película un poco torpe en ese sentido, de aficionados, pero también sincera. No se miente al público, simplemente mostramos lo que ocurrió con todas las torpezas que podían surgir.

Vincent Munier y Sylvain Tesson en "El leopardo de las nieves" FOTO: Imdb Imdb

¿Cómo ha sido el viaje emocional compartido con Sylvain y qué clase de sinergia se ha creado en esa observación conjunta de un mismo paisaje?

Nunca nos habíamos encontrado ante algo así, nos conocíamos de vista, al haber coincidido en varios festivales de aventura, pero nada más. Al principio estaba un poco angustiado para serte sincero porque no sabía cómo iba a transcurrir la travesía, sobre todo porque Sylvain tiene una personalidad muy expresiva, muy sociable, habla mucho, es muy mediático en Francia, le gusta pasarlo bien. Pero al final fue genial. Supo escuchar, escribía todo el tiempo tomando anotaciones de aquí y de allá, trabajaba mucho y sabía guardar silencio. Tenía los ojos como los de un niño, llenos de curiosidad y era un placer para mí ser testigo de eso. Estando allí, en mitad del viaje le pedí que escribiera unas cosas y me dijo que podía hace algo más, que podía armar todo un libro y de esa manera absolutamente espontánea por su parte, escribió el libro “El leopardo de las nieves”, que más tarde publicó con Gallimard y se convirtió en un éxito. Nada estaba escrito, no había nada preparado.