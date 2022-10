“Return to Dust”, Espiga de Oro en el palmarés de una Seminci entregada al cine de autor

Casi nueve días de cine y, desde este año, series deja tras de sí la 67ª. Edición de la Seminci de Valladolid. En el corazón del festival, la sala Miguel Delibes del Teatro Calderón en Pucela, se anunció la Espiga de Oro y máximo reconocimiento del certamen: “Return to Dust”, de Li Ruijun, sucede a “Last Film Show” como la mejor película de la Sección Oficial. La Espiga de Plata, segundo premio en importancia, fue para “The Quiet Girl”, una de las películas mejor valoradas por el público en esta edición.

En el apartado de Mejor Dirección, la Espiga fue para “Eo”, del polaco Jerzy Skolimowksi, premio que se filtró por un divertido error pero que el público aplaudió con igual entusiasmo. El galardón a la Mejor Actriz fue a parar a por Lubna Azabal por “El caftán azul”, mientras que el de Mejor Actor lo compartieron Karra Elejalde e Ivan Barnev, por “Vasil”. El Premio al Mejor Guion fue para “Los pasajeros de la noche”, de Mikhael Hers, que se estrena el próximo 4 de noviembre. El Premio a Cortometraje candidato EFA fue para la extraordinaria “Arquitectura Emocional 1959″, de Elías León Siminiani, que también se llevó la Espiga de Oro como mejor cortometraje a competición.

En las secciones paralelas y en una lectura protagonizada por Javier Angulo, director del festival, cabe destacar el premio más importante de Doc.España para “Hafreiat”, de Álex Sardá. El Premio del Público fue a parar a “The Quiet Girl”, de Colm Báiread, película irlandesa seleccionada por su país para competir en los Oscars y que en España estrenará La Aventura. En la sección Tiempo de Historia, dedicada a los documentales, el reconocimiento del jurado fue para “Rojek”, de Zaynê Akyol, sobre ex-combatientes y terroristas del Estado Islámico, y “All That Breathes”, de Shaunak Sen. Punto de Encuentro, hogar de las primeras y segundas películas y quizá la sección más atractiva en términos comerciales del festival, la Seminci premió a “Sick of Myself” y “War Pony”, de manera ex aequo, como mejor largometraje.

Entre otros galardones, el Premio del Jurado Joven para la Sección Oficial se lo quedó “Beautiful Beings”, mientras que en la sección Punto de Vista el premio fue para “Palm Trees and Power Lines”. El título de de Mejor Película Iberoamericana fue para “No mires a los ojos” y el de los Blogos de Oro, para “Las ocho montañas”. El Premio Arcoiris, en términos de representación LGBTQ+, se lo quedó el cortometraje “Warsha”. Y la película, de toda la programación, que “mejor recoge la defensa de la naturaleza”, fue “Delicado”, que se alzó con la Espiga Verde.