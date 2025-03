Manuela de la Vega explora el paisaje español con sus monotipos de acuarela

Como explica la comisaria María Labat, "estas reproducciones únicas, inspiradas en la naturaleza, exploran el legado cultural del paisaje español a través de la abstracción, donde se elimina la sensación de perspectiva creando un espacio que invita a los espectadores a alejarse para observar el conjunto y luego, a acercarse de nuevo, descubriendo los intrincados detalles que emergen de la reticulación de los pigmentos".

De este modo, la exposición introduce al visitante en un viaje que da comienzo con las series 'Atlántico' y 'Lanzarote', más centradas en el concepto terrenal y donde se exhiben unas paletas "en las que se imponen los tonos más atados a la naturaleza", comenta Labat.

El recorrido continúa con un pasillo entre 'Mareas' y 'Buganvillas'; para seguir de inmediato con un proceso en el que, en palabras de la comisaria, la naturaleza "se va diluyendo y en el que termina por convertirse en una reflexión sobre la vivencia del paisaje más que la contemplación del mismo".

En el tramo final, 'Cauces' permite contemplar las obras que Manuela de la Vega realiza inspirada por los citados Manrique, Frankenthaler o Zóbel, donde el color es cada vez más libre: "La obra respira y se desenvuelve con mayor ligereza, cobrando una personalidad en la que se aprecia un lenguaje propio".

Labat resume que "el lenguaje plástico de Manuela resulta familiar y cercano, en el que se reconocen una luz y una paleta características del Mediterráneo, por lo que despierta con facilidad un diálogo interno en el que [como espectadores] terminamos de interpretar su obra. Una conversación que nos resulta fresca y espontánea".

DE ESPAÑA A REINO UNIDO (Y VUELTA)



Manuela de la Vega Castro (Madrid, 2002) es una artista visual que ha residido los últimos cuatro años en el Reino Unido, formándose en University for The Creative Arts, donde se gradúa con honores de su Bachelor of Arts (BA), obtieniendo una mención especial ese año como finalista del concurso nacional organizado por Royal Society of Arts. En el año 2023 obtiene una plaza en Royal College of Arts de Londres para realizar un Máster de Artes (MA) en técnicas de impresión, donde se especializa en monotipos de acuarela. Desde entonces ha participado en varias exposiciones en galerías, tanto en el Reino Unido como en España, entre ellas, Southwark Park Gallery y Woolwich Contemporary Print Fair en Londres y Tönnheim Gallery en Madrid. Actualmente desarrolla su obra en su estudio en Madrid.