El software obsoleto donde Eric Roth ha escrito el guion de “Dune”

Cultura

Parece que por que la tecnología avance tenemos que darnos prisa para también hacerlo nosotros. Pero para algunos lo pasado sigue siendo mejor, no por nostalgia o romanticismo vintage, sino por utilidad, costumbre o calidad. Y así lo ve Eric Roth, guionista estadounidense que ganó el Oscar al Mejor guion adaptado por nada menos que “Forrest Gump” (1994), así como fue el encargado del de “El curioso caso de Benjamin Button” (2008) o “The insider” (1999). Ahora, ha sido el responsable del guion de “Dune”, cinta recién estrenada, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. Si bien el tiempo ha pasado, Roth ha utilizado la misma técnica que para otra de sus grandes películas, y aquí reside la curiosidad: lo ha hecho usando un software especial para escribir guiones. Pero no uno cualquiera, sino un programa que tiene 30 años de antigüedad, que solo funciona en MS-DOS -sistema operativo principal de los años 80 y 90-, y que se considera obsoleto.

Son evidentes algunos inconvenientes que conlleva usar un programa tan antiguo, si se tiene en cuenta la velocidad de evolución de lo digital. Este software tiene pocas opciones, así como un límite de 40 páginas por guion. Además, Roth tiene que presentar su trabajo impreso, para que los estudios los escaneen y digitalicen. Para algunos resultará extraño la negativa de un profesional como Roth de utilizar nuevas y mejores herramientas, pero no se trata tanto de un rechazo a lo nuevo, sino que él opina que se trata de “mitad superstición, mitad miedo al cambio”, aseguraba en una entrevista en 2014 concedida a la Academia de Cine de Hollywood.

Timothée Chalamet en "Dune" AP

Con esto, no todo lo antiguo es obsolescencia, sino que Roth destaca varias ventajas al usar dicho programa. Principalmente, la ausencia total de riesgo de que alguien pueda hackear. Asegura Roth que nadie podría acceder a dichos guiones, pues no hay forma de usar “malware” para acceder, siendo este artilugio aún más seguro que lo más moderno y actual. “Nadie puede conectarse a Internet y obtener lo que estoy escribiendo”, explicaba, “tengo que darles a los productores una copia impresa, y tienen que escanearlo y ponerlo en sus respectivos ordenadores”.

“Lo peor es que luego tengo que trabajar a través de sus ordenadores -de los productores- porque ni siquiera puedes enviarme un correo electrónico al mío ni nada”, decía. Asimismo, a los problemas, soluciones, y el guionista asegura que el límite de 40 páginas le ayuda para dividir sus obras en actos, ayudándole a dividir y medir mejor su trabajo. “El límite me ayuda a estructurar mis guiones, me doy cuenta de que si no lo hubiera dicho en 40 páginas, estoy empezando a meterme en problemas”.

De “Dune” a “Juego de tronos”

Ahora, parece que Roth deberá volver a encender su antiguo monitor, pues se ha anunciado que “Dune” tendrá segunda parte para 2023. Una noticia que no extraña tras la buena acogida de la cinta desde su lanzamiento, en España desde el 15 de septiembre. De hecho, en Europa, la película obtuvo una increíble recaudación en solo sus primeros días. Por ejemplo, en Francia alcanzó 1,5 millones de dólares durante las primeras jornadas de la cartelera, así como la cinta obtuvo una ovación de 6 minutos en el Festival de Venecia, donde se estrenó a nivel mundial el pasado 3 de septiembre.

Roth no es el único, no obstante, que utiliza un software obsoleto para escribir sus obras. También es el caso nada menos que de George R. R. Martin, creador de “Juego de Tronos”. En 2014 declaró que utilizaba solo programas compatibles con máquinas DOS y, concretamente, su programa estrella era WordStar 4.0. Lo justificaba explicando que disfrutaba de su simplicidad, así como rechazaba los autocorrectores ortográficos modernos. “Si quisiera una mayúscula, habría escrito una mayúscula. Sé cómo funciona”, explicaba el escritor en televisión.