Premios BAFTA 2025: cuándo son y dónde verlos en directo desde España

los Premios BAFTA. La 78ª edición de los premios de cine de la Academia Británica se celebrará el próximo domingo 16 de febrero. Continúa la temporada alta de galardones cinematográficos, siendo el próximo fin de semana el turno de Reino Unido. Tras unos Premios Goya en los que triunfaron títulos como "El 47" y "La infiltrada", serán ahora cintas extranjeras como "The Brutalist" o "Cónclave" las que quizá lideren los próximos titulares. Aún quedan unas semanas para los Oscar, así que el próximo turno es el deLa 78ª edición de los premios de cine de la Academia Británica se celebrará el

títulos como "Anora" y "A complete unknown". Todos ellos competirán por los galardones británicos, los cuales también podrán seguirse desde España: ¿cómo y a qué hora ver la ceremonia? "Cónclave", de Edward Berger", parte como una de las películas favoritas de los BAFTA , con 12 nominaciones, seguida de "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, con 11 nominaciones, así como "The Brutalist", de Brady Corbet, con 9. Destacan, asimismo,Todos ellos competirán por los galardones británicos, los cuales también podrán seguirse desde España: ¿cómo y a qué hora ver la ceremonia?

Los Premios BAFTA se celebrarán el próximo 16 de enero a las 20:00 horas de España. Según ha informado en un comunicado, TCM será el canal encargado de retransmitir en exclusiva la ceremonia. Las periodistas María Guerra y Pepa Blanes comentarán la gala que el actor David Tennant presentará por segundo año consecutivo, desde el Royal Festival Hall de Londres.

Según informa TCM en un comunicado, y con motivo de la celebración de los premios, la cadena también ha preparado una programación especial que se extenderá a lo largo de todo el fin de semana. Emitirá películas que han obtenido algún galardón en los BAFTA en otros años, como es el caso de "Barry Lyndon", "Carros de fuego", "Una joven prometedora", "Billy Elliot", "Una habitación con vistas", "El renacido", "Cabaret" o "El discurso del rey".

Alfombra y actuaciones

La próxima edición de los BAFTA contará con su respectiva Alfombra Roja, por la que desfilarán Mikey Madison, candidata a Mejor actriz por "Anora", así como Saoirse Ronan, por "The Outrun", o Demi Moore, por "La sustancia". También estarán presentes actores como Timothée Chalamet , nominado por "Un completo desconocido", o Hugh Grant, por "Heretic", y Adrien Brody, por "The Brutalist".

Asimismo, informa TCM que la ceremonia contará con la actuación del grupo británico Take That, quien interpretará "Greatest Day", tema de la película Anora. Así como Jeff Goldblum, quien interpreta al Mago de Oz en "Wicked", tocará el piano durante el In Memoriam de la ceremonia.