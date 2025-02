Crítica de "Becoming Led Zeppelin": Sí, los orígenes están muy bien, pero, ¿y el resto? ★★★

Con la iglesia hemos topado. Es decir, con un documental biográfico «autorizado» sobre una banda legendaria aunque de corta trayectoria y de la que, de sus cuatro integrantes iniciales, actualmente viven todavía, y de lo que nos alegramos, tres. A ver quién le pone el cascabel al gato, esto es, a ver quién les dice a estos hoy «apacibles» señores ya de cierta edad y que parecen no haber roto nunca ni un solo plato (aunque dicen las malas lenguas que se siguen llevando entre ellos a matar y que destrozaron numerosas vajillas) que expongan al sol y al respetable todos los capítulos oscuros protagonizados por ellos mismos, los asuntos relacionados con las drogas, el sexo y otros peliagudos escándalos cuya lista posiblemente sea imposible abarcar en este espacio.

¿Lo más factible, la única salida? Hablar de cómo fue aquel fulgurante comienzo de unos chicos que amaban el rock pero también los sonidos negros y que, un día no muy lejano a ese debut, incluso tutearon en números y cifras a los mismísimos y casi intocables Beatles. Y qué apuntar sobre su arrollador e inesperado éxito en EE UU antes que en su país, Inglaterra. Así pues, y en un filme bien surtido de atronadores directos (algunos francamente impresionantes) e imágenes y otros materiales gráficos, además de incluir una entrevista inédita de John Bonham, uno de los mejores bateristas de todos los tiempos que falleció en 1980, y adiós grupo, a los 32 años ahogado en su propio vómito, el espectador acabará atiborrado de música que te puede dejar sordo mientras conoce los orígenes de la legendaria banda y su sorprendente ascenso a la fama en apenas un año.

Y hay otro truco: los actuales Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones no comparten un solo plano juntos, se limitan a, por separado, soltar sus respectivas arengas, siempre muy respetuosas, civilizadas y tal. Sobre el pasado, sobre padres y hermanos, sobre el papel de las familias que ellos luego formaron en sus vidas (ejem), sobre las fuentes musicales de las que bebieron Led Zeppelin, y hasta ahí hemos llegado.

Dirigida por Bernard MacMahon, que también introduce abundante material audiovisual acerca de qué sucedía en el mundo cuando estos muchachos aparecieron en escena y autor de un filme, este, que parece le ha encantado a Bob Dylan, lo que no sé si es bueno o malo, encandilará a los fans de Zeppelin (que no se trata de mi caso), aunque, cinematográficamente hablando, se le vean las costuras en demasía, no nos digan nada de las posteriores etapas de la banda ni de la ruptura definitiva y constatemos que aquí, menos los protagonistas y poco más, sentados en barrocos sillones, a casi nadie se le invitó a participar ni, por ende, decir ni mú. Nos queda, eso sí, un puñado de portentosas e incontestables actuaciones y un puñado de anécdotas con gracia y desconocidas. Ahora bien, había mucha tela que cortar, lo que presentimos no sucederá nunca.

Lo mejor:

Quien sea fan de esta banda alucinará con los directos que incluye el documental

Lo peor:

Que aquí no se ha contado nada que no quisieran sus protagonistas...