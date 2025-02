Deconstruyendo subversiva y salvajemente a Thomas Mann

La literatura moderna se encuentra en un constante ejercicio de reescritura, de dialéctica entre el pasado y el presente, de revisión de los cimientos sobre los que erige sus estructuras narrativas y, por encima de todo, de autores que sustentan un territorio propio en estado de gracia plena que no emplean el tiempo en que sus textos no estén mal, sino que estén magistralmente bien. Tal es el caso de «Tierra de empusas», de la Premio Nobel Olga Tokarczuk , que no es sino un ejercicio magistral de apropiación y resignificación, un eco contemporáneo de «La montaña mágica» de Thomas Mann que, muy lejos de limitarse a la mera intertextualidad, dialoga con el clásico para subvertirlo desde una perspectiva feminista y postmoderna. La autora nos sumerge en el otoño de 1913, en la localidad de Görbersdorf, un enclave que, al igual que el Davos de Mann,