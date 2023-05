De Emma Thompson a Nick Cave: destacados integrantes del mundo de la cultura asisten a la coronación de Carlos III

Carruajes bañados en oro con enormes ruedas tirados por caballos blancos; vítores y banderas; un llamativo orbe dorado y hueco de kilo y medio de peso salpicado de enormes gemas -entre ellas una cruz con diamantes incrustados que simboliza la Iglesia de Inglaterra y el derecho divino del monarca a gobernar- sostenido por un rey; una túnica de Estado de terciopelo carmesí y armiño que llevan los soberanos británicos en el Parlamento acompañada de un manto largo y suntuoso ciertamente imponente, sillas de coronación históricas del siglo XIV construidas por Eduardo I para albergar la Piedra del Destino; diecinueve bandas de música, distintos representantes de 33 países de la Commonwealth y cuatro mil militares desfilando en un recorrido de casi dos kilómetros de largo; las campanas de la abadía de Westminster sonando descontroladas; eucaristías varias; plegarias y sombreros de piel de oso coronando las resistentes cabezas de la Guardia Real. Resulta imposible negar lo poderosamente cinematográfico de la escena, el espíritu audiovisual de super producción de documental de la BBC que ha impregnado la ceremonia de coronación de Carlos III hace unas escasas horas, el regusto a película de Cenicienta.

Y ante una propuesta estética tan tradicionalmente peliculera, no podían faltar, claro, los artistas. La actriz Joanna Lumley fue una de las primeras en llegar. La también ex modelo y activista describió la histórica estampa como: «Una gran masa de gente proveniente del paraíso». Cabe recordar que las palabras de Lumley ya habían causado sensación cuando aseguró, tras asistir a una fiesta celebrada hace meses por los Reyes en Sandringham, que «alguien retiró todos los coches de los invitados para devolverlos con los depósitos llenos». La siempre impecable Emma Thompson, sonriente y juguetona con los fotógrafos que se amontonaban a las puertas de la abadía, actriz inolvidable de películas como "Lo que queda del día" o "Regreso a Howards End", llegaba con una actitud entregada a la entronización. Importante destacar el hecho de que la intérprete y directora ha lucido un abrigo brocado en el que mostraba la condecoración que le hizo la reina Isabel II, cuando le dio la categoría de Dama.

Tampoco la icónica Maggie Smith, la eterna señorita Mcgonagall de "Harry Potter", quiso perderse la ceremonia, así como una imparable Judi Dench, Premio Donostia, que a sus 87 años y arrastrando una degeneración macular desde que se la diagnosticaron en 2012, se quedó sin estatuilla durante la pasada 94ª edición de los Premios Oscar, (la ganó Ariana DeBose por su papel en "West Side Story", en vez de la británica por su nominación tras la participación en "Belfast", dirigida por otro de los invitados del mundo del cine que se dejó ver en la ceremonia como Kenneth Branagh), pero sigue estando en primera línea dentro de la industria.

Los músicos británicos Paul McCartney y Elton John también estuvieron entre los artistas invitados -que no presentes- a Westminster. "Disfruten este día especial en la historia de nuestro país", escribió en Twitter el antiguo Beatle, que publicó asimismo una fotografía en la que aparece compartiendo escenario con el monarca británico. Elton John, por su parte, divulgó a través de Instagram una imagen de Carlos ataviado con su uniforme de gala para conmemorar su coronación, pero no asistió porque tal y como la revista Rolling Stone ha revelado, el autor de "Rocket Man" fue invitado a participar en el concierto que se celebra el domingo en honor al rey, pero declinó el ofrecimiento por "problemas de agenda".

Nick Cave ha sido otra de las estrellas culturales que han acudido al gran día de Carlos III. El polifacético músico australiano, que no se considera monárquico, quiso compartir con sus fans la explicación de su asistencia: "No soy monárquico, ni un ferviente republicano, pero lo que tampoco soy es alguien tan falto de curiosidad por el mundo y el modo en que funciona, tan ideológicamente abducido y tan malditamente malhumorado como para rechazar una invitación para lo que probablemente será el acontecimiento histórico más importante de nuestra era en el Reino Unido. Y no solo el más importante, sino también el más extraño, el más raro", publicó en redes sociales, explicitando la compatibilidad de tener ideas más cercanas al republicanismo y querer estar presente en un día histórico. Asimismo, Lionel Richie, autor de la generacional "Say you, say me" y músico destacado en la década de los ochenta, además de haber estado hoy presente en la ceremonia de coronación, participará en el concierto ofrecido mañana en el Castillo de Westminster.

También la diseñadora de moda Victoria Beckham subrayó por su parte los "agradables recuerdos" que atesora junto a Carlos III, a quien describió como "comprensivo y amable". "Hoy celebramos un día verdaderamente histórico", declaró en Instagram la diseñadora y ex Spice Girl, mientras que su esposo, el exfutbolista David Beckham, afirmó que el "país se une para celebrar la coronación de Sus Majestades, el rey Carlos III y la reina Camila". La actriz galesa Catherine Zeta-Jones fue otra de las intérpretes que divulgó diversas imágenes de los reyes y escribió: "Dios salve al rey. Dios bendiga a la reina. Todo mi amor hacia el rey Carlos y la reina Camila". La extravagante Katy Perry, con un ajustado dos piezas lila y unos llamativos guantes largos a juego, ha sido otra de las caras conocidas que se han dejado ver en la coronación, ya que forma parte de la nómina de artistas encargados de poner música en el anteriormente mencionado concierto en honor al rey que tendrá lugar durante la tarde de mañana. Además el actor y escritor Stephen Fry, por su parte, alabó la "magnífica" ceremonia de coronación oficiada por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. "Fue muy emotiva. El rey tenía aspecto de vulnerable, algo que ocurre con todos los monarcas cuando son coronados". Múltiples y diversos han sido por tanto los artistas y representantes del mundo de la cultura que han formado parte de una ceremonia extraordinariamente histórica en la que solo faltó que terminaran convertidos en calabaza.