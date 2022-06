18 de junio de 1942, el día que nació Paul McCartney

James Paul McCartney es uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con sesenta discos de oro y mas de 100.000.000 de álbumes y sencillos vendidos, tanto de solista como con los Beatles. Su canción, “Yesterday”, es la canción que más veces se ha versionado en la historia de la música con más de 2.200 versiones de diferentes artistas. Asimismo, su canción de 1977 con Wings, “Mull of Kintyre”, es uno de los sencillos más vendidos en el Reino Unido. Aunque sus éxitos no terminan ahí, ni mucho menos, ya que ha sido incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock (primero como miembro de los Beatles en 1988, y más tarde como artista individual en 1999), y ha sido premiado con veintiún Premios Grammy (tanto individualmente como con los Beatles). McCartney ha escrito, o coescrito, 32 canciones que han alcanzado el número uno en la lista Billboard Hot 100. Por último, McCartney, Lennon, Harrison y Starr fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico en 1965, y en 1997, fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música.

Orígenes

John Lennon (derecha) y Paul McCartney, en una grabación

James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en el Hospital Walton de Liverpool, Inglaterra. Su madre, Mary, había trabajado anteriormente allí como enfermera en la sala de maternidad, mientras que su padre, James McCartney, era vendedor de algodón y pianista de jazz con una banda local. “Se veía horrible. No pude superarlo. Horrible. Tenía un ojo abierto y chillaba todo el tiempo. Lo sostuvieron y parecía un trozo de carne roja. Cuando llegué a casa lloré, la primera vez en años y años. Pero al día siguiente, parecía más humano. Resultó un bebé encantador al final”, relató el padre de Paul sobre el día de su nacimiento.

En 1947, McCartney comenzó a asistir a la escuela primaria Stockton Wood Road, antes de pasar a la escuela secundaria Joseph Williams. Aprobó el examen de ingreso y obtuvo una plaza en el Instituto de Liverpool. En 1954, mientras viajaba en el autobús del instituto, conoció a George Harrison, que vivía cerca. Al año siguiente, los McCartney se mudaron al número 20 de Forthlin Road, ahora propiedad del National Trust. El 31 de octubre de 1956, cuando McCartney tenía solo 14 años, su madre Mary murió de una embolia tras una mastectomía, tras sufrir un cáncer de mama. El padre de McCartney, animó a Paul y a su hermano Mike a dedicarse a la música. Le compró a Paul una trompeta, que fue cambiada por una guitarra acústica Framus Zenith de 15 libras cuando el “skiffle”, un tipo de música originada por trabajadores afroamericanos en Estados Unidos en la década de 1920, se convirtió en una moda nacional.

Aunque tomó clases de música cuando era niño, la futura estrella prefirió aprender de oído, aprendiendo por sí mismo la guitarra española, la trompeta y el piano. A los 16 años, ya había escrito “When I’m Sixty-Four”, con la esperanza de vendérsela eventualmente a Frank Sinatra. En 1957, conoció a Lennon en un festival de la iglesia donde actuaba la banda de Lennon, “The Quarrymen”, y pronto fue invitado a convertirse en miembro. Los dos se convirtieron rápidamente en los compositores del grupo, llevándolo a través de muchos cambios de nombre y también algunos cambios de personal. Al principio, acordaron que todas sus canciones serían atribuidas a Lennon-McCartney, sin importar quién hubiera tomado la iniciativa o, como ocurría ocasionalmente, escrito las canciones por su cuenta.

Los Beatles

El disco de los Beatles se editó en 1969 FOTO: Archivo

Para 1960, el grupo se había decidido por un nuevo apodo, los Beatles, y Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best completaron la formación. Se convirtieron en elementos habituales en el Cavern Club de Liverpool, atrayendo con frecuencia a más de 500 personas para verlos en el club, aunque este solo tenía capacidad para 200. Su fama local les valió una oferta para tocar en Hamburgo, y no la desaprovecharon, pasando los siguientes tres años perfeccionando sus habilidades de ciudad en ciuidad, bebiendo, divirtiéndose y ocasionalmente metiéndose en problemas con la ley. Mientras estuvo allí, Sutcliffe se enamoró de la local Astrid Kirchherr, una artista y fotógrafa que ayudó a crear el estilo de los Beatles, influyendo en su guardarropa y cortando y peinando su cabello. Al poco tiempo Sutclliffe dejó la banda, se mudó con Astrid y McCartney finalmente pudo hacerse cargo del bajo. Mientras estaban en Hamburgo, los Beatles grabaron sus primeras pistas, atrayendo la atención de Brian Epstein, un columnista de música que administraba la tienda de discos de su familia. Fue a verlos actuar y desde el primer instante reconoció el poder de las estrellas, por lo que se ofreció a ayudarlos. McCartney se perdió su primera reunión con él, ya que había decidido tomar un baño en su lugar, pero finalmente todos se conectaron y nació una sociedad. Epstein refinó su apariencia y su actuación en el escenario y trabajó duramente tratando de conseguirles un contrato discográfico. Cuando el productor George Martin los contrató para EMI, tuvieron que hacer una cosa: reemplazar a su batería. Finalmente se decidieron por Starr, ya popular gracias a su trabajo con “Rory Storm and the Hurricanes”. Los fanáticos de Best protestaron, jurando que nunca volverían a escuchar a los Beatles, pero el odio pronto se desvaneció a medida que el grupo se hizo cada vez más popular.

El impacto que los Beatles finalmente tendrían en la cultura popular de los años 60 era difícil de prever. La “Beatlemanía” pronto se apoderó del mundo, y cuando el grupo hizo su debut en Estados Unidos, los medios de comunicación llamaron al período de cruce musical entre las dos naciones la “invasión británica”. Una era que tendría un impacto en el Rock ‘n’ roll que duraría hasta nuestros días.

Durante una década llena de conflictos políticos y sociales, los Beatles expresaron sus esperanzas y abogaron por la paz y el amor con un toque de la rebelión que caracteriza el rock ‘n’ roll británico. Por su parte, McCartney escribiría más éxitos para la banda que cualquier otro miembro, canciones como “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be” y “Hello, Goodbye” serían la banda sonora de una generación, y “Yesterday” sigue siendo la canción de los Beatles con más versiones de todos los tiempos. El ritmo de la banda no se detuvo y estuvieron de gira constante hasta 1966, tocando su último show en Candlestick Park en San Francisco el 29 de agosto de ese año.