Franz Ferdinand ofrece de manera inesperada un ensayo abierto al público

; con el segundo tema, rompían la timidez inicial y la sala tomaba ya aires de fiesta. Franz Ferdinand sorprendió con una sesión inesperada en la capital, donde hoy darán un concierto en La Riviera para el que ya no quedan entradas. Venían de darlo todo en un directo en La Coruña y cuando nadie lo esperaba, ofrecieron una sesión abierta a un reducido grupo de seguidores que corearon sus estribillos, marcaron con las palmas el ritmo y les pedían más. Habituados a los grandes escenarios, el público apenas creía que tuvieran al grupo a solo unos metros de ellos. Casi los podían tocar. En el Local de Ensayo Europa FM Alex Kapranos , Bob Hardy y Julian Corrie, tres de los cinco miembros de la famosa banda de Glasgow, el sesenta por ciento de la formación, sacaron a relucir su rock bailable, que ya es marca de la casa, parte de su ADN musical. Se desmarcaron una «playlist» de cinco temas que cerró, ese himno total que es « Take Me Out », procedente de su primer álbum y la canción que desde sus inicios elevó su nombre a categoría de mito. Un corte que, durante una pausa, reconocieron al público que compusieron en dos tiempos distintos y. A pesar de que «Take Me Out» cuenta con todos los mimbres para que lo saquen a relucir en espacios de grandes dimensiones, los de Kapranos no son de los chicos que se achantan ante los retos y se arriesgaron a tocarlo en un espacio con apenas capacidad para apenas medio centenar de personas. Sonó a la perfección y la gente, que reconoció el reto, vibró con los coros y se deshizo en una ovación al final.y que te cuenten de viva voz las intimidades de los ensayos, de qué chistera de su ingenio salen sus composiciones y de dónde demonios se han sacado este último disco, que tiene la misma frescura que el primero. El ensayo arrancó con «Bar Lonely», de, precisamente, su nuevo álbum, «The Human Fear», que tiene todas las señas que les han hecho conocidos. De ahí pasaron a otro hit de los suyos, «Walk Away», de 2005, y encadenaron después «Audacious» y «Night or Day», sus dos últimos singles. Europa FM se marca un tanto inaudito. El segundo que llevan. Y vienen más. No pierdan hilo.