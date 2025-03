'El adversario', de Emmanuel Carrère: el polémico antecedente del libro sobre José Bretón

'El adversario' (2000), donde Emmanuel Carrère dedicó sus páginas al "caso Romand" y, de paso, marcó un punto de inflexión en la literatura en Francia hacia el género llamado no ficción. Con la publicación de 'El odio', de Luisgé Martín, sobre el caso de José Bretón , salen a colación otros tantos libros que se movieron entre el horror, la polémica y la necesidad de contar qué sucedió. Uno de esos títulos es sin duday, de paso, marcó un punto de inflexión en la literatura en Francia hacia el género llamado no ficción.

La obra es fundamental en la trayectoria de su autor. El novelista entra a partir de la escritura de este relato en lo que llamó la "sentencia documental", una mezcla de obra documental y relato autobiográfico, y donde se une la subjetividad de la narración de ficción con la objetividad de la narración factual.

Carrère ha afirmado a lo largo de su vida que 'El adversario' no es una novela, sino "una novela de no ficción". La disposición, la construcción, la escritura utilizan técnicas novelescas, pero no es ficción. "Mi reto es la fidelidad a la realidad", justificó.

Se trata de un relato original o una forma de investigación periodística realizada por el escritor-narrador donde se mezclan los hechos y sus análisis con una forma de autobiografía del escritor (asumiendo el uso del "yo") que se transparenta en la descripción de su vida y sus reflexiones íntimas.

La historia trata sobre el asunto de Jean-Claude Romand: el 9 de enero de 1993 mató a su esposa, fracturándole el cráneo, y a sus hijos, de cinco y siete años, utilizando un rifle, así como a sus padres y a su perro. Luego prendió fuego a su casa y a los restos e intentó en vano suicidarse.

La investigación reveló que no era médico como afirmaba, sino que, durante dieciocho años, Romand mintió a su familia sobre su situación: no tenía trabajo. Y , decide eliminarlos a todos cuando uno de los miembros de la familia comienza a comprender su juego.

Carrère descubrió esta noticia en un periódico y decidió contactar con el criminal. Pretende comprender lo sucedido y escribir un libro sobre ello. Tras dos años, Romand respondió que estaba de acuerdo con este proyecto y que él mismo también estaba tratando de comprender por qué había cometido ese crimen del que se arrepentía.

Así, durante el verano de 1996 tuvo lugar en Bourg-en-Bresse el proceso de Romand. A él asiste el escritor y se convierte en una oportunidad para contar la historia de la vida del acusado, desde su infancia hasta su crimen. Concede gran importancia a la sucesión de mentiras que Romand creará en su vida.

Romand fue condenado a cadena perpetua con un período de seguridad de 22 años. Escritor y condenado continuaron intercambiando cartas en las que este último contaba su vida en prisión y su descubrimiento de la fe. Busca la redención divina.