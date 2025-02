Coldplay sorprende con el videoclip de 'Man in the moon': entre la denuncia y exotismo de Singapur

Coldplay ha lanzado el videoclip de su tema 'Man in the Moon' (Hombre en la Luna) tras rodarlo hace un año en Singapur, un montaje coproducido por la isla en el que la banda británica actúa con las escenas turísticas más emblemáticas de la ciudad-Estado de fondo. (Hombre en la Luna) tras rodarlo hace un añoun montaje coproducido por la isla en el que la banda británica actúa con las escenas turísticas más emblemáticas de la ciudad-Estado de fondo.

"El vídeo oficial de 'Man in the Moon' (del álbum 'Moon Music', rodado en Singapur. ¡Vedlo ya!", anunció Coldplay en su cuenta de X, donde cuelga un extracto de 30 segundos del videoclip.

El vídeo, de algo menos de 4 minutos de duración y disponible en redes, arranca con imágenes menos habituales de la isla, las de los edificios subsidiados por las autoridades (conocidos por sus siglas en inglés, HDB), en los que vive cerca del 80% de los más de 4 millones de singapurenses y residentes permanentes del país.

"We were born to be young and free" (Nacimos para ser jóvenes y libres) con Martin y su banda sobre una espectacular plataforma en la bahía con el hotel Marina Bay Sands de fondo, el edificio más icónico de una isla semiautocrática muy lejos de ser el paraíso de las libertades juveniles. Tras los primeros compases musicales, el tema arranca con las letras(Nacimos para ser jóvenes y libres) con Martin y su banda sobre una espectacular plataforma en la bahía con el hotel Marina Bay Sands de fondo, el edificio más icónico de una isla semiautocrática muy lejos de ser el paraíso de las libertades juveniles.

Gobernado por el mismo partido desde su independencia en 1965, Singapur ejerce un férreo control tanto sobre las artes como los medios de comunicación locales.

Durante el resto del videoclip, que reúne a jóvenes de diferentes etnias en reflejo de la diversidad isleña (con la población local mayoritariamente china, malaya e india), la cámara recorre otros espacios emblemáticos del pequeño país, como su barrio chino, los Jardines de la Bahía o los populares puestos de comida callejera.

El resultado es una cinta con más aire de vídeo turístico promocional que musical, que según publica el diario oficial The Straits Times fue producido por la filial de Singapur de Warner Music y la Autoridad Turística de Singapur cuando Coldplay actuó el pasado enero en la isla como parte de su proyecto 'Music of the Spheres' (Música de las esferas).

"Mientras estábamos en Singapur, rodamos el vídeo y capturamos parte de la gente increíble, joven y vibrante que conocimos. Estamos interesados en grabar en lugares donde no lo hemos hecho antes y en mezclar a la gente lo máximo posible. Fue muy divertido celebrar una especie de fiesta en medio del agua. Solo nosotros y las nutrias", señaló Coldplay en un comunicado citado por el diario local.