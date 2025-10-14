Acceso

Clásicos

Fallece a los 94 años el músico belga Leo Caerts, inspirador del 'Y viva España'

El éxito de aquella canción le valió el título de ciudadano de honor de la ciudad de Madrid

Leo Caerts fue el hombre que estaba en el origen de un clásico de Manolo Escobar como es 'Y viva España'
El compositor belga Leo Caerts, autor en 1971 de la exitosa canción "Eviva España", ha fallecido a los 94 años, anunció este lunes su tienda de instrumentos musicales en Lovaina.

"DEP. Leonardus Caerts 1931-2025. Padre, abuelo, músico, compositor, fundador de la tienda de música, empresario, ciudadano de honor de Madrid", indicó la tienda en su página web.

Numerosas versiones

Caerts fue el autor de la popular canción que se asocia a la cultura española, a menudo versionada cambiando el título y estribillo por "Que viva España".

El tema original, sobre el que se hicieron numerosas versiones, fue interpretado por primera vez en 1971 por Samantha, fallecida en 2023, aunque la letra la había escrito el compositor Leo Rozenstraten.

El éxito de aquella canción le valió el título de ciudadano de honor de la ciudad de Madrid.

