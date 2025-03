La Fundación Prodis cumple 25 años

Esta tarde la Fundación Prodis celebrará sus 25 años de vida con su ya tradicional concierto. Creada en Madrid en el año 2000, es una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es mejorar la integración escolar, social y laboral de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Están especialmente concentrados en la Investigación y elaboración de programas educativos adaptados a sus necesidades y formas de aprendizaje, así como el de tecnologías que favorezcan su integración en la sociedad.

Desde 2009 vengo ayudándola a difundir sus valores a través de este concierto. En aquel año me llamó Isabel Maier solicitándome las notas para un concierto a beneficio de la Fundación en el que iban a participar el tenor José Manuel Zapata y Ruggero Raimondi, su marido y célebre bajo, acompañados al piano por Rosa Torres Pardo. Entonces no sabía nada de la institución y mi único contacto con el síndrome de Down era su hijo Rodrigo. Afortunadamente la iniciativa prosperó y el concierto se viene repitiendo desde entonces con artistas de entre los más populares de nuestro tiempo, que se prestan generosamente a ayudar a Prodis en su empeño. Desde entonces Isabel y Ruggero han sido los artífices de unas galas en las que han actuado las sopranos Mariola Cantarero, Isabel Rey, Sabina Puértolas, Ruth Iniesta, Carmen Solís, Virginia Tola, Saioa Hernández y Ruth Iniesta; la mezzo María José Montiel; la contralto Marina Pardo; los tenores Israel Lozano, Aquiles Machado y José Cura; os barítonos Carlos Álvarez, Leo Nucci, Mario Cassi, Gerardo Bullón, Javier Franco y Cesar San Martín; los pianistas Rosa Torres Pardo, Edelmiro Arnaltes, Patricia Barton, Roberto Ugarte y Ramón Grau; la sorpresa de las castañuelas de Lucero Tena; el Proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela…. Incluso se contó con Ana Belén.

Desde aquel 2009 siempre me ha emocionado ver en el escenario del Auditorio Nacional a los niños y jóvenes que han pasado por Prodis y ahora están ya trabajando en diversas empresas y aportando su granito a la sociedad. Sin embargo, realmente entendí el alcance del trabajo que desarrolla la institución con ocasión de la obra de teatro «Olivia y Eugenio» en 2015. Ver actuar a Rodrigo junto a nuestra gran Concha Velasco supuso una experiencia impactante que me hizo comprender que aún son pocos los muchos premios –UBS, Fundación Vodafone, Cepsa, CBRE, Randstad, etc– recibidos por la Fundación Prodis.

En esta ocasión, además del citado maestro de ceremonias Enrique Viana estarán la soprano Carolina Moncada, el barítono Cesar San Martín, el Coro Molto Vivace y los pianistas Ramón Grau y Bras García Maceiras. El programa, titulado «Noche de plata», está totalmente centrado en un homenaje a Madrid, empezando por el poema de Bergamín «Anocheció en Madrid», terminando con «Baile en Capitanía» de Moreno Torroba. Anímense a acudir, porque Prodis lo merece y la noche será inolvidable