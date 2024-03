"Oppenheimer", un triunfo atómico: lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2024

Antes de que se celebrara la 96ª. Edición de los Premios Oscar, la gran favorita al premio era "Oppenheimer", de Christopher Nolan. La epopeya del Prometeo moderno, ese mismo que nos trajo la destrucción en forma de bomba atómica, había conseguido cosechar 13 nominaciones, cerca del récord absoluto de la Academia de Hollywood. Además, su director y su actor protagonista, Cillian Murphy, eran los mejor colocados para, por fin, recibir el reconocimiento del planeta cine. Con "Barbie" recibiendo el premio en forma de presencia y nominación, un Martin Scorsese y "Los asesinos de la luna" fuera de la carrera, todo estaba listo para el bombazo final desde Los Angeles.

Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2024

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da'Vine Joy Randolph, por "Los que se quedan"

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" de Dave Mullins y Brad Booker

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"El chico y la garza", de Hayao Miyazaki

MEJOR GUION ORIGINAL

"Anatomía de una caída", de Justine Triet y Arthur Harari

MEJOR GUION ADAPTADO

"American Fiction", de Cord Jefferson

Show - 96th Academy Awards CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

"Pobres criaturas"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Pobres criaturas"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

"Pobres criaturas"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"La zona de interés", de Jonathan Glazer

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr., por "Oppenheimer"

96th Academy Awards - Show Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"Godzilla Minus One"

MEJOR MONTAJE

"Oppenheimer"

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"The Last Repair Shop", de Ben Proudfoot y Kris Bowers

MEJOR DOCUMENTAL

"20 días en Mariúpol", de Mstyslav Chernov

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

"Oppenheimer"

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

"The Wonderful Story of Henry Sugar"

MEJOR SONIDO

"La zona de interés"

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Ludwig Göransson, por "Oppenheimer"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"What Was I Made For?", de Billie Eilish y Finneas O'Connor

96th Academy Awards - Show Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

MEJOR ACTOR

Cillian Murphy, por "Oppenheimer"

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan, por "Oppenheimer"

MEJOR ACTRIZ

Emma Stone, por "Pobres criaturas"

MEJOR PELÍCULA

"Oppenheimer", de Christopher Nolan

Las películas con más premios de los Oscar 2024

- "Oppenheimer": 7

- "Pobres criaturas": 4

- "La zona de interés": 2

- "Barbie": 1

- "Los que se quedan": 1

- "Anatomía de una caída": 1

- "20 días en Mariúpol": 1

- "El chico y la garza": 1

- "Godzilla Minus One": 1

- "Los asesinos de la luna": 0

- "La sociedad de la nieve": 0

- "Robot Dreams": 0