La Oreja de Van Gogh se va de gira: el grupo confirma su vuelta a los escenarios y la salida temporal de Pablo Benegas

La Oreja de Van Gogh está en boca de todos. Un año después de la polémica despedida de Leire Martínez, la banda ha hecho oficial la vuelta de Amaia Montero, la salida temporal de Pablo Benegas y una de las noticias más esperadas por sus fans: el anuncio de una gira. En un post de Instagram, los miembros del grupo han anunciado que han pasado un año en San Sebastián escribiendo nuevas historias y "recordando todas las anteriores".

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", han asegurado en el escrito, dejando caer que cada poco para conocer oficialmente las fechas de ese reencuentro con sus seguidores más fieles.

La gran ausencia: Pablo Benegas

La gran ausencia de este regreso a los escenarios es Pablo Benegas. El guitarrista de la agrupación ha decidido retirarse una temporada de los escenarios para pasar tiempo con su familia y desarrollar otros proyectos profesionales ajenos al grupo. El músico, compositor de los temas musicales, no ha firmado el comunicado conjunto haciendo público su nueva era. Su salida ha pillado por sorpresa a todos los fans, que sí intuían el regreso de Amaia a la agrupación.

Pero no es un adiós definitivo. La salida de Pablo Benegas, según han dejado caer sus compañeros, es temporal. Otro de los rasgos diferenciales entre la salida de Leire y la de Pablo es que la relación del segundo con el grupo parece seguir siendo la misma de siempre. Es más, tras la inesperada actuación de Amaia Montero en el concierto de Karol G en julio de 2024 en el que adelantaba indirectamente su vuelta a los escenarios, el músico hizo públicas unas bonitas palabras de apoyo a su compañera.

La salida de Lere Martínez del famoso grupo acaparó decenas de titulares y tertulias en el país. Anunciada en octubre de 2024, su marcha no dejó indiferente a nadie en el mundo cultural y se rumorea que fue el resultado de los choques y diferencias con el resto de componentes de la banda. Apelando a un motivo relacionado con la trayectoria profesional de la exvocalista y la intención de seguir por caminos diferentes, la formación quedó incompleta, y el anuncio de la vuelta de Amaia Montero ha marcado un nuevo inicio que, en palabras de los miembros de la nueva formación, "está repleto de noches mágicas".