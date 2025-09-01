Juan de Castilla fija su regreso en Dax y Madrid tras la extensa cornada sufrida en Bayona

El torero colombiano Juan de Castilla continúa recuperándose de las dos graves cornadas sufridas este sábado en la plaza de Bayona durante la "Corrida de la Oportunidad". El diestro resultó herido por el primer toro de la tarde, de la ganadería de Araúz de Robles, con una doble cornada en el muslo izquierdo y otra en la zona perianal, además de una fractura en el primer dedo del pie derecho.

Las exploraciones médicas confirmaron que la cornada del muslo alcanzó 25 centímetros de profundidad en dos trayectorias, una ascendente y otra descendente (que en principio se informó que era de 10 cm. pero que resultó se mucho más extensa, alcanzando también los 25 cm.), sin comprometer vasos sanguíneos ni nervios principales. La segunda herida, situada muy cerca del esfínter anal, llegó a rozar el recto, el nervio ciático y la arteria femoral, aunque también, milagrosamente, sin consecuencias mayores. El torero permanece ingresado en la Clínica Belharra de Bayona, donde su evolución se considera positiva y estable.

Los médicos mantienen la previsión de darle el alta a comienzos de esta semana, lo que le permitirá trasladarse a su residencia en Guadalajara. Allí continuará la recuperación con fisioterapia, especialmente centrada en la fractura del pie derecho. El propio torero se ha marcado como objetivo reaparecer el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, fechas en las que está anunciado en Dax y Madrid.

En paralelo, otros toreros heridos en los últimos días también presentan una evolución favorable. El novillero Tomás González ha recibido ya el alta en el Hospital de Guadalajara tras superar un neumotórax provocado por la cornada sufrida en Marchamalo. Continuará el proceso de recuperación en su domicilio. Por su parte, el también novillero David Campos permanece hospitalizado tras ser intervenido en la plaza de Villaseca de la Sagra de una cornada en el gemelo izquierdo y de una contusión costal. Los médicos han descartado complicaciones graves, aunque la evolución será controlada en los próximos días. También En Bayona, el matador Antonio Ferrera sufrió una cornada de pronóstico reservado en la pierna derecha. A pesar del percance, el extremeño volvió a la arena para lidiar a su segundo toro antes de ser atendido en la enfermería.