Valientes, inconformistas, luchadoras y supervivientes. Estas mujeres han roto límites y barreras en el deporte español. Alexia Putellas, Garbiñe Muruguza y Queralt Castellet no solo han triunfado en sus carreras, sino que han traspasado techos de cristal, superado límites o conquistado territorios dominados tradicionalmente por los hombres. El próximo martes se celebra el Día Internacional de la Mujer, estas son nuestras heroínas de este 8M:

Alexia Putellas

Alexia Putellas, Balón de Oro 2021 y premio The Best, fichaba hace tan solo unos días por Iberdrola como embajadora para la igualdad en el deporte. La jugadora añade a su extenso palmarés en el equipo azulgrana y en la selección una distinción que viene a visibilizar el importante papel que desarrolla la mujer también en la práctica deportiva.

El pasado mes de noviembre, Alexia Putellas se alzaba en el Théâtre du Châtelet de París con el Balón de Oro, 60 años después de que Luis Suárez se hiciera con el galardón. El FC Barcelona redondeaba así un año histórico, en el que logró el triplete de Liga de Campeones, Liga y Copa de la Reina, con la consecución del Balón de Oro por parte de una de sus cinco jugadoras nominadas: las españolas Sandra Paños, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso e Irene Paredes, y la neerlandesa Lieke Martens. Todo un orgullo para el deporte femenino español tras años de lucha en un deporte que hasta no hace mucho estaba vetado a las mujeres.

Un largo camino

Alexia Putellas nació en febrero del año 94, en Mollet del Vàlles. Lo que nadie imaginaba por aquel entonces era que había nacido una estrella del fútbol. Su sueño se ha hecho realidad, no solo es jugadora del Barça, sino que es la mejor jugadora de Europa y una de las mejores del mundo.

Tiene un talento inconmensurable. Ejerce de líder en el centro del campo, su visión de juego es innegable y su capacidad goleadora, brutal. Su pierna izquierda es pura técnica y clase.

Contaba Alexia Putellas en una entrevista en The Tactical Room, en 2012, que el fútbol era lo que la despejaba de los problemas, “pero no se puede vivir de ello”. Eran tiempos diferentes. Los partidos no se veían por televisión, había dos grupos en la primera división femenina, la Selección Española no acudía a citas mundialistas y a las niñas todavía les decían habitualmente eso de que no podían jugar al balón…

Sin embargo, en ese mismo medio de comunicación, Alexia advirtió que seguiría “trabajando día a día” para algún día “aquí en España, poder vivir del mundo del fútbol”. Hoy, todo es diferente. La niña de 7 años que empezó a jugar en un equipo de Sabadell por hobby y llegó a la cantera del Barça con 12, ha podido cumplir su sueño y contribuir de forma directa a que el fútbol femenino español forme parte de la élite.

El camino no fue fácil ni corto. Alexia debutó en la máxima categoría femenina con la camiseta del Espanyol, en el que llegó a jugar cuatro temporadas. De ahí, dio el salto al Levante en 2011, donde militaba cuando recibió la llamada que cambió su carrera profesional en 2012. A partir de ahí, comenzaba una carrera imparable. Hasta el momento se ha proclamado campeona de Liga hasta en cinco ocasiones, todas con la camiseta azulgrana. También ha ganado cinco copas de la reina, una supercopa de España y una Liga de Campeones. En el plano internacional, fue mundialista con la selección española en Canadá 2015 y Francia 2019.

Feliz en el equipo de su vida, Alexia, que acabó retrasando su habitual posición de extremo para jugar en el centro del campo, vivió la profesionalización del Barça femenino en la temporada 2015-16. El club azulgrana ya había sido el primero en hacer contrato laboral a todas sus futbolistas. Y después dio un paso más incorporándolas a su estructura profesional y aumentando sus salarios un 30%. La molletense, como deseó en The Tactical Room en 2012, ya podía vivir del fútbol. Pero además, sus compañeras de profesión también.

Ser futbolista profesional y por ende, vivir de este deporte, es algo que está al alcance de muy pocas mujeres. Por ello Alexia manda un mensaje de ánimo a las niñas que emplean los recreos del colegio corriendo detrás de la pelota o que acuden a verla jugar y pedirle autógrafos: “Que sean felices y disfruten jugando al fútbol. Por suerte ahora tienen la opción de tener un trabajo, un futuro, que es ser futbolistas, y si lo quieren, que vayan a por ello”.

Además, es una firme luchadora contra los abusos a las mujeres en el deporte, algo que ha puesto de manifiesto con su participación en el libro “No las llames chicas, llámalas futbolistas” y su testimonio en el documental ‘Romper el silencio. La lucha de las futbolistas de la Selección’, en el que varias jugadoras relataban con crudeza los abusos sufridos por parte del seleccionador Ignacio Quereda.

Queralt Castellet

Valiente, superviviente y todo un todo un referente. La ‘rider’ catalana, medalla de plata en los JJ.OO de invierno, visibiliza todo lo que pueda relacionarse con el sacrificio, la superación y la lucha por la igualdad.

🥈⭐ Como bien dice @PalomadelRioTVE esto es el premio a una carrera de dedicación, sacrificio y esfuerzo. ESTA ES LA MEDALLA DE QUERALT CASTELLET EN BEIJING 2022.



📺 https://t.co/TptJpfuduJ pic.twitter.com/u6YI4klUSf — Teledeporte (@teledeporte) February 19, 2022

Queralt Castellet (Sabadell, 32 años), otro de los fichajes estrella de Iberdrola como embajadora para la igualdad en el deporte, se salió del camino marcado para perseguir un sueño: dedicarse al snowboard. Un camino difícil que le ha llevado por Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos... detrás de la nieve y de la competición. En Pekín, en sus quintos Juegos Olímpicos, que acaban de concluir, ha llegado a uno de sus momentos cumbre con la medalla de plata en halfpipe, una hazaña histórica para el deporte femenino español.

Era la quinta participación olímpica de la ryder catalana: Turín 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, Pieonchang 2018 y los de este año en la capital china; y es el quinto metal de España en unos Juegos de invierno, tras Paco Fernández Ochoa, Blanca Fernández Ochoa, Regino Hernández y Javier Fernández. Todo un éxito al que Queralt añade una historia de superación, que explicó ella misma en una carta abierta en 2015:

“Hola. Soy Queralt Castellet. Muchos aficionados españoles del deporte quizá no me conozcan, puesto que no existe una gran tradición de deportes de invierno en nuestro país, pero he disputado tres Juegos Olímpicos de Invierno y soy la única ryder de snowboard en haber conseguido una medalla en la historia de España. Sin embargo, no quiero hablaros de mí en esta carta. O al menos no directamente. Me gustaría a través de estas líneas honrar a una figura que es clave en mi vida, tanto a nivel personal como profesional, y que murió la pasada primavera...”.

La deportista perdió a su novio y entrenador en 2015 a causa de un cáncer. “Ben fue quien me convenció de que podía estar en la élite. Y su legado supondrá para mí el compromiso de ser todavía mejor. Ojalá pronto pueda mirar al cielo desde lo más alto de un podium y dedicarles mis éxitos. Porque siempre sabré que serán también suyos...”.

Desde entonces se ha enfrentado a sus demonios, ha luchado contra el dolor y ha seguido creciendo en un deporte hasta alcanzar un sueño que solo logran los supervivientes. Afirma que en el deporte es imposible conciliar pero ha asumido sus renuncias por hacer lo que ama.

🙌🏼 ¡¡¡HISTÓRICO!!! 🙌🏼



🥈 Nuestra embajadora Queralt Castellet consigue la primera PLATA para España 🇪🇸 con una actuación IMPRESIONANTE y tras años de intensa preparación.



👏🏼 Suma tu felicitación a esta ESTRELLA 🌟 mundial del #Snowboard 🏂🏻



¡¡ENHORABUENA, @q_castellet!! pic.twitter.com/oFRIbW0UrF — Iberdrola (@iberdrola) February 10, 2022

Garbiñe Muguruza

En noviembre, Muguruza se convertía en la primera maestra española, la primera que se adjudicaba las WTA Finals, algo que no habían logrado ni Arantxa Sánchez Vicario (finalista en 1993, entonces víctima de Steffi Graf) ni Conchita Martínez.

The first Spaniard to win the @WTAFinals 🙌



🇪🇸 @GarbiMuguruza cruises to victory in straight-sets over Kontaveit to claim the #AKRONWTAFinals trophy 🏆 pic.twitter.com/0VNofMRosv — wta (@WTA) November 18, 2021

En 2017, Garbiñe Muguruza entró en la historia del deporte español al conquistar su primer Wimbledon tras una brillantísima victoria ante Venus Williams. Dos años después de caer ante Serena Williams en su primera final en el All England Club, Muguruza destruyó a Venus para ganar su segundo título del Grand Slam. Fue un triunfo impresionante. Si en 2015 ya conquistó la admiración de los aficionados británicos con su conmovedora lucha frente a la menor de la dinastía, esta vez se los llevó por derecho, con un inapelable triunfo en la mano. Y todo ello con 23 años.

Desde que en 1994 Conchita Martínez se alzara con la bandeja de plata en el All England Tennis Club, ninguna española había logrado igualar esta hazaña, hasta que llegó Garbiñe.

Desde entonces su carrera, aunque con altibajos, se ha mantenido en lo más alto y, además de en una de las deportistas españolas más destacadas se ha convertido en todo un referente por la igualdad

Muguruza tiene muy claro que el papel de las deportistas en la lucha contra la igualdad de género es fundamental. “Es un tema importante y hay que aprovecharlo y reivindicarnos juntas, porque nosotras somos las más capaces de hacerlo visible. Tenemos que unirnos todas”. De hecho en alguna que otra entrevista se ha mostrado muy crítica sobre el tratamiento que recibe dentro de su profesión por ser mujer: “Me molesta porque siento que no se valora igual el éxito femenino que el masculino. Tiene menos repercusión cuando es lo mismo”.

Tres campeonas en el deporte y en la vida que son toda una inspiración para aquellas mujeres que aún busquen un referente.