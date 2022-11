“¡Comer al revés!”: el infalible truco de Lewandowski para imponerse a Messi y seguir adelante en el Mundial

La selección argentina tendrá otra “final” en el Mundial Qatar 2022 ante Polonia en el 974 Stadium en Ras Abu Aboud. Cualquiera de los equipos que gane el partido avanzará como puntero del Grupo C a los octavos de final para continuar con su sueño de campeón. El conjunto de Lionel Scaloni no tendrá una tarea sencilla ante los europeos, que vienen de ganarle 2-0 a Arabia Saudita y marchan invictos en la zona. Los de Czeslaw Michniewicz apuestan a la capacidad goleadora de Robert Lewandowski, que quiere seguir demostrando su poderío ante la Albiceleste.

Argentina y Polonia se miden por un puesto en octavos. Será el cuarto cara a cara entre los dos atacantes, que, curiosamente, clavan sus números en los precedentes (270 minutos, dos goles para cada uno y una asistencia) pero, sobre todo, porque para uno de los dos -el que pierda este choque- supondrá el último partido de su carrera en un Mundial.

Uno de los secretos del artillero que lleva anotados 77 goles en 136 partidos con la camiseta de su selección, es una particular dieta invertida que le inculcó su esposa, Anna Lewandowska. Competir al máximo nivel demanda mucho esfuerzo y por ello el delantero del Fc barcelona decidió ponerse ponerse en manos de su esposa Anna, que ha sido karateca y es graduada en Educación Física y especialista en nutrición. Ella es la que se encarga de una rigurosa dieta para la estrella de Bayern Munich. El jugador, ganador del The Best, tiene un sorprenderte truco para mantener su estado de forma: ¡Come al revés!

The Times desveló que tanto el futbolista como sus esposa han adherido a la denominada ‘dieta invertida’ que se caracteriza por el consumo del postre al principio de las principales comidas del día. Pero más allá del orden de los factores, el patrón dietético que siguen ambos incluye huir de los alimentos ultraprocesado, de la lactosa y de la harina de trigo.

¡El postres primero!

La dieta de ‘comer al revés’ hace que el delantero polaco y su esposa coman un dulce primero a la hora de las comidas, a menudo un brownie, pero solo uno hecho de cacao puro. A esto le sigue el arroz con carne o pescado selecto, y la comida se completa con una opción tipo entrante de ensalada o sopa.

“Tortitas, brownies, espaguetis de verduras, cremas, aguacate, ensaladas... También nos gusta comer pescado de alta calidad. A veces, después de los entrenamientos, bebemos zumo de remolacha con canela o pimienta de cayena. Comemos carbohidratos y proteínas por separado. Además, solo buenos alimentos y sin lactosa. Una de las cosas más importantes es que no comemos alimentos fritos, y tampoco nada de comida rápida”, asegura Anna.

También se refirió a su dieta su compañero en la selección de Polonia, Thiago Cionek. “Robert me dijo que el gran cambio en su carrera, que fue cuando llegó a la élite de clubes, se produjo al cambiar radicalmente lo que comía. El día del partido toma mucha proteína. Y siempre desayuna atún”, comento el brasileño nacionalizado polaco.

“Además, evita todo lo que tenga gluten y lactosa. El día antes de jugar, después de cenar, todavía remata con un plato de arroz con leche para llenar el cuerpo de carbohidratos y glucosa pensando en el partido al día siguiente. Luego, en recuperación, toma muchas verduras y aguacate”, contó para ESPN, después de que su compatriota recibiera el trofeo de The Best.

En una entrevista concedida a al ‘Welt am Sonntag’ Lewandowski confiesa que no consume productos lácteos. “Antes desayunaba cereales con leche y me sentía un poco flojo antes de entrenar. Ahora solo bebo leche de almendra, coco o arroz. Incluso he renunciado a la leche de soja y trigo. Me gusta mucho el dulce y antes comía chocolate con leche, ahora mi mujer me da un trozo de chocolate negro cien por cien”.

Varios jugadores de la selección polaca han decidido seguir su ejemplo y ponerse en manos de Anna para mejorar su forma física.

Anna se graduó de la Academia de Educación Física de Varsovia y actualmente es nutricionista y entrenadora personal. De hecho, cuenta con su propio negocio de nutrición Health Plan By Ann, además de su canal fitness de Youtube, y su propia cuenta de Instagram dedicada a ofrecer rutinas y planes nutricionales.

¿Qué beneficios tiene esta dieta?

Un estudio reciente sugiere que la mejor forma de consumir menos calorías no es evitando el postre, sino pidiéndolo al principio de la comida, como hace Lewandowski. No se trata de comerlo como aperitivo sino elegirlo antes de seleccionar el resto de tus alimentos. La investigación, de la Asociación Psicológica Estadounidense, descubrió que cuando los comensales sabían que terminarían la comida con un postre de alto contenido calórico, cuidaban más lo que ordenaban el resto de la comida, informa el portal web Food & Wine.

Para el estudio, colocaron dos opciones de postre al inicio de una línea de cafetería, un cheesecake y fruta fresca, y descubrieron que cuando los comensales eligieron el pastel procuraban tomar opciones más saludables para el resto de la comida que aquellos que eligieron la fruta. Al replicar el experimento, pero colocando el postre al final de la línea, no se observó el mismo resultado.

“Pensamos que los comensales que eligieron postres indulgentes primero, prosiguieron a elegir un plato fuerte y acompañamiento que compensara las calorías que comerían en el pastel,” explica uno de los autores, Martin Reimann. “Los comensales que eligieron el postre más sano podrían haber pensado que ya habían hecho lo correcto, así que merecían comida con más calorías en el resto de sus elecciones”.

Otro de los hallazgos que recoge el estudio es que cuando los comensales estaban pasando por situaciones de estrés, tenían más probabilidades de elegir un plato fuerte y guarnición con más calorías tras elegir un postre alto en calorías. Esto es una muestra de cómo el estado de ánimo altera de manera significativa lo que comemos.