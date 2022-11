Luis Enrique contesta al Betis: “Sé que están enfadados conmigo”

Ni la de Sergio Ramos ni la de Gerard Piqué. La ausencia más comentada de la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar ha sido la de Borja Iglesias. Sobre el delantero del Betis ha vuelto a ser preguntado Luis Enrique en su último streaming.

Al hablar de los equipos de LaLiga Santander, el seleccionador manifestaba: “El equipo de LaLiga que más disfruto viendo es el Valencia de Gattuso. Ha cambiado su mentalidad defensiva. Me gusta su energía, es un animal competitivo. La verdad es que es de los equipos que más me gusta ver. Luego también me gusta el Betis. Ya sé que los del Betis estáis enfadados conmigo, que no convoco a nadie...”.

Los tres futbolistas del Betis en la prelista de Luis Enrique

Precisamente fue el club de las Trece Barras el que, dado que una imagen vale más que mil palabras, reaccionó con una fotografía a la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. En ella se podía ver, además de a Borja Iglesias, a Canales y a Álex Moreno. Tres futbolistas del Betis que estaban en la prelista de Luis Enrique pero que finalmente no han sido convocados con España.

Este último volvió a ser una opción para el seleccionador después de que dicidiese desconvocar a José Luis Gayà, del Valencia, por lesión. Sin embargo Luis Enrique prefirió llamar a Alejandro Balde, del Barcelona, en su lugar pese a que nunca antes lo había hecho.

Sobre la ausencia de Borja Iglesias, fue preguntado el asturiano en su primer streaming: “El Panda lleva muchos goles y muy buenos. Ha sido una pena porque además de su gran nivel tiene una energía tan bonita que se merece todo lo mejor. Le mando un abrazo”.

“Lo que me fastidia a mí es dejar algunos jugadores en casa. Lo entiendo, es el debate que hay y es lógico, tiene que ser así pero soy el que toma las decisiones”, agregó Luis Enrique justificando su decisión de dejar fuera al delantero del Betis.

Sólo Lewandowski, con 13 goles, ha marcado más goles en LaLiga que Borja Iglesias. Aún así, pese a ser el máximo goleador nacional con 8 tantos, Luis Enrique ha preferido llevar al Mundial a otros atacantes.