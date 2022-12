Mundial de Qatar 2022, en directo: Marruecos y Francia velan armas y España presenta a su nuevo seleccionador

El Mundial de Qatar 2022 llega a su fase más decisiva. Mañana Marruecos y Francia abren las semifinales de un torneo histórico, que le ha costado el puesto a varios entrenadores, en el que a pesar de la existencia del VAR las polémicas arbitrales han sido más intensas que nunca. Además, un equipo africano amenaza a la actual campeona. Marruecos se ha plantado en las semifinales con sólo un gol en contra, y fue en propia meta. En la otra semifinal, Argentina deberá tratar de acabar con Croacia en los 90 primeros minutos, porque la selección europea es una especialista en avanzar de ronda en las prórrogas. Messi contra Modric, dos leyendas en busca de un lugar en la final del día 18.

10:06 h. ONG acusan a la FIFA de “engañar” en la compensación a los obreros migrantes

Varias organizaciones pro derechos humanos acusaron a la FIFA de “engañar al mundo” por negarse a compensar a los obreros migrantes y sus familias por los abusos que sufrieron durante la preparación y celebración del mundial de fútbol Qatar 2022, cuando falta una semana para que el fin del torneo.

En un comunicado conjunto publicado este lunes, Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI), FairSquare y Equidem afirmaron que la FIFA (se había comprometido a identificar formas de compensar a los obreros migrantes que enfrentaron muertes, lesiones y robo de salarios.

No obstante, “la FIFA no dio a conocer ningún plan para hacerlo y, en cambio, anunció un nuevo Fondo de Legado que no incluye ninguna disposición para la compensación de los trabajadores”, dijo la nota.

09:52 h. Neymar revienta la selección de Brasil tras publicar los mensajes privados de sus compañeros

Neymar Junior hace frente a uno de sus peores momentos: despedirse del que es, a priori, su último Mundial por la puerta de atrás. El brasileño quiso subir a redes sociales los mensajes de sus compañeros...

09:30 h. Borrell ve “muy preocupante” el supuesto soborno de Qatar a la vicepresidenta de la Eurocámara

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este lunes que ve “muy preocupantes” las noticias sobre el supuesto soborno de Qatar a la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili en el marco de una trama corrupta para promover los intereses del país del Golfo en la política europea, aunque ha señalado que hay que respetar el proceso judicial en marcha.

En declaraciones previas a la reunión de ministros de Exteriores de la UE, Borrell ha afirmado que las acusaciones contra Kaili son “muy graves” y que le preocupan como antiguo presidente de la Eurocámara, para, a renglón seguido, defender que el Servicio de Acción Exterior que dirige no se ha visto salpicado por la trama, así como tampoco las embajadas de la UE en el exterior. “No estamos afectados”, ha señalado.

“No soy un juez y hay un proceso en marcha, pero las noticias son muy muy preocupantes”, ha resumido tras salir a la luz la trama de presuntos sobornos por parte de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones de la Eurocámara y que se ha saldado con seis detenidos, entre ellos Kaili y el antiguo eurodiputado socialista Pier-Antonio Panzeri.

09:00 h El dardo de Cristóbal Soria a Cristiano Ronaldo en El Chiringuito sobre su comportamiento con Portugal

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones, Cristóbal Soria, fue tajante a la hora de responder a aquellos que apoyan a Cristiano Ronaldo en estas semanas donde la tensión con su selección fue muy alta: “Cristiano es de todo menos un ejemplo para los niños y deportistas”. El colaborador fue a más a medida que le preguntaban sobre el luso: “Su egocentrismo le está pasando factura”...

08:30 h. Las quejas de Portugal por el arbitraje ante Marruecos: “Nos ponen un árbitro argentino después de lo que pasó con Messi”

Marruecos eliminó a Portugal e hizo historia al convertirse en el primer país africano que disputa la semifinales de un Mundial de fútbol. El encuentro dejó la imagen de Cristiano Ronaldo marchándose entre lágrimas en el que seguramente haya sido su último Mundial...

«Nunca he visto a los marroquíes tan felices como hoy», asegura el escritor Nabil Driouch. «Es histórico lo que estamos viviendo en esta Copa del Mundo. No lo esperábamos. Nos han instalado la sonrisa de manera permanente en el rostro», asevera a LA RAZÓN desde Tánger el especialista en relaciones hispano-marroquíes en la resaca...

En el adiós de Messi y Cristiano, o la confirmación de Mbappé, los más decisivos están siendo guardametas como Bono, «Dibu» Martínez y Livakovic. Sólo un portero ha ganado el MVP de los Mundiales

07:00 h. La federación presenta a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador español

El hasta ahora seleccionador de la sub-21 se sentará ante los medios de comunicación a partir de las 12:30 horas, en lo que será su puesta de largo como máximo responsable del equipo absoluto. En principio, se sentará en el banquillo durante los dos próximos años, hasta la próxima Eurocopa.

06:30 h ¡Buenos días!!! Aquí podrás seguir toda la actualidad mundialista y de las noticias relacionadas con la selección española.

Francia y Marruecos velan armas para le histórico choque de mañana. Los africanos sueñan con hacer historia y lograr el pase a la final del día 18. Los actuales campeones del Mundo han superado todas las maldiciones y buscan la manera de lograr romper la solidez defensiva de Marruecos, que sólo ha encajado un gol en todo el campeonato y fue en propia meta. ¿Bastará solo con Mbappé? Por lo visto hasta ahora, parece que no.

05:30 h Así se jugarán todos los partidos del Mundial

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

Todos lo días te ofreceremos las clasificación y los resultados del Mundial de Qatar 2022

Estas son todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo

Los 64 partidos del torneo se disputarán en ocho sedes - Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Lusail Stadium, Stadium 974, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.