El Everton de Ancelotti se suma a la puja por Guedes

Pese a que el Valencia pagó por él 40 millones de euros al PSG, el Sevilla confía en hacerse con sus servicios por algo menos de la mitad. Gonçalo Guedes puede ser una de las gangas del mercado y esto ha llevado al Everton de Carlo Ancelotti a sumarse a la puja por él. No sería el único equipo de la Premier interesado ya que el Wolverhampton también está tras los pasos del portugués.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Los jugadores que terminan contrato con el Valencia

Según Plaza Deportiva, el Everton ha sido el último en sumarse a la puja por Gonçalo Guedes. Al igual que el Sevilla y el Wolverhampton, estos tres equipos son conscientes de que el Valencia necesita ingresar 26 millones de euros este verano, por lo que podría hacer caja por el luso. Eso sí, según la citada fuente, espera ingresar al menos 25 millones con su traspaso. ¿Estará dispuesto el Everton a desembolsar dicha cantidad?

El Wolverhampton, con más bazas de que Everton y Sevilla para fichar a Gonçalo Guedes

Si bien Everton y Sevilla quieren fichar a Guedes a golpe de talonario, el Wolverhampton puede aprovechar el interés del conjunto che por Rafa Mir para conseguir una rebaja en el precio del portugués. Tras su descenso, el Huesca no ejercerá la opción de compra que tenía sobre el delantero de 23 años. Aún así el murciano no tendrá sitio en el Wolverhampton y su prioridad es quedarse en LaLiga Santander. Cuestionado sobre su posible regreso al Valencia en Twitter, Rafa Mir lanzaba recientemente un guiño al club de Mestalla. “Es una pena que el Valencia te haya dejado escapar. Desde siempre he dicho que eres bueno y que eres un gran delantero y así lo estás demostrando partido a partido”, le decía un seguidor.

“¡Tengo 23 años y mucho cariño al club que me formó como jugador! Veremos en el futuro”, respondía el futbolista convirtiéndose así en una opción para el Valencia.