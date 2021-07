El Getafe podría vender a uno de sus cracks para fichar a Jorge de Frutos

Fútbol

El conjunto azulón no renuncia a hacer un gran fichaje este verano. Y es que el Getafe tendría previsto lanzarse a por Jorge de Frutos si termina vendiendo a uno de sus cracks.

El Levante necesita ingresar 16,5 millones de euros y podría escuchar ofertas por el atacante de 24 años. Sin embargo ha rechazado una oferta reciente del Niza de 8 millones de euros por Jorge de Frutos. Y es que su cláusula es de 30 millones de euros, de los cuales el Levante se llevaría 15 ya que el 50 por ciento de sus derechos todavía pertenece al Real Madrid.

Aún así el Getafe confía en hacerse con sus servicios por una cantidad inferior. No obstante, para poder lanzarse a por Jorge de Frutos, el Getafe deberá vender antes a una de sus estrellas. El conjunto azulón se ha mostrado abierto a facilitar la salida de Mauro Arambarri. “Creo que este año le toca salir porque no solamente hay cosas de aquí de España. También hay interés de equipos de la Premier, de Italia sobre todo... Tendrá que decidir él, que ha cambiado de agente recientemente. También sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera al Valencia con él, pero no sé si el Valencia podrá hacer frente a una operación así. Tiene muchas novias”, señalaba Ángel Torres recientemente.

Los otros jugadores a los que el Getafe podría vender para fichar a Jorge de Frutos

También tiene muchas novias Marc Cucurella, por el que el Getafe ha tumbado una oferta de 15 millones de euros del Brighton. Ahora sería la Roma la que amenaza su continuidad en el conjunto azulón. Además, el equipo que dirige José Mourinho tiene un segundo objetivo en el Getafe, Maksimovic, al que también quiere el Benfica. Por su parte, el agente de Cabaco ha dicho que está en Italia negociando con el Milán. Cualquiera de estas ventas podría reportar liquidez al conjunto azulón para intentar la contratación de Jorge de Frutos.