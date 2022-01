El padre de Juan Mata negocia con la Real Sociedad

El atacante de 33 años es libre desde que comenzase el mes de enero para negociar con otros equipos ya que termina contrato con el Manchester United a final de temporada. Como ya contamos en LAOTRALIGA, esto es algo que quiere aprovechar la Real Sociedad para hacerse con Juan Mata a coste cero de cara al siguiente curso. Por ello su presidente, Jokin Aperribay, se ha reunido con su padre y representante.

Según el Diario AS, dicho encuentro tuvo lugar la semana pasada en un hotel de San Sebastián y fue muy productivo. No obstante, la Real Sociedad es consciente de que muchos otros equipos se interesarán por Juan Mata en las próximas fechas. La intención del cuadro txuri-urdin es que el ex del Valencia ocupase el hueco que dejará libre Adnan Januzaj si es que finalmente no renueva. También podría ocupar el de Rafinha Alcántara, que ha recalado en calidad de cedido en el Real Sociedad en el mercado invernal procedente del PSG pero sin opción a compra. En lo que respecta a Juan Mata, vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander, campeonato que abandonó en 2011 para probar fortuna en el Chelsea.

Juan Mata no recalará en la Real Sociedad en enero

Cabe señalar que Jokin Aperribay ya fue preguntado días atrás por la posible llegada de Juan Mata a San Sebastián. “No estamos pensando en incorporar a nadie más al primer equipo”, manifestó el presidente de la Real Sociedad descartando su fichaje en el mercado invernal.