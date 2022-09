La viral reacción de Pedrerol al ser preguntado por Cristóbal Soria

En una charla ofrecida por el periodista en la Universidad Rey Juan Carlos; Lucas, un estudiante de ADE y Derecho, preguntó a Josep Pedrerol por Cristóbal Soria y si iba a seguir en El Chiringuito. Los asistentes no dudaron en aplaudir al estudiante, al que Pedrerol respondió con una sonrisa.

El director y presentador de El Chiringuito quiso saber qué estaban diciendo los medios sobre Cristóbal Soria. El estudiante confesó que no sabía mucho al respecto pero que se rumoreaba que no iba a seguir en la tertulia. Lo más curioso de todo es que, con su pregunta, Lucas dejó a Josep Pedrerol sin palabras. Finalmente contestó que no podría decir nada al respecto.

Cristóbal Soria dejó entrever su adiós a El Chiringuito

El que fuera delegado del Sevilla lleva días sin aparecer en la tertulia que dirige y presenta Josep Pedrerol. Lo sucedido con Vinicius, al que tanto ha criticado Cristóbal Soria en El Chiringuito, podría haber propiciado su salida del programa.

En las redes sociales son muchos los que se temen que el colaborador no volverá a formar parte de la tertulia. Cristóbal Soria ha alimentado los rumores sobre su posible adiós a El Chiringuito con el siguiente mensaje en Twitter: “Pensando en la siguiente parada”.

Thinking about the next stop…

🤔 pic.twitter.com/8kCRaL6Z4f — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) September 24, 2022

Cristóbal Soria se rió de Cristiano Ronaldo

Al igual que Vinicius, otra de las víctimas de Cristóbal Soria en El Chiringuito ha sido Cristiano Ronaldo, del que no dudó en reírse cuando el Manchester United cayó elimanido en manos del Atlético de Madrid de la pasada edición de la Champions League.

“¿Habéis visto a Cristiano Ronaldo? Porque el tío Soria no lo ha visto”, decía entre risas. “Tictac tictac tictac jajajajajaja es lo que queda para ver a Serresiete en la liga China o en Qatar o en un sitio de estos raros”, escribía Cristóbal Soria recordando que Cristiano Ronaldo no se había ido de nadie en el partido y que había dado pena verlo.