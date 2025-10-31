El Atlético de Madrid se fija un objetivo de 100 millones para su zaga

El Atlético de Madrid quiere incorporar a un nuevo central a su plantilla debido a las constantes lesiones de José María Giménez, a la irregularidad de Clément Lenglet y a que Diego Simeone está utilizando a Dávid Hancko como lateral zurdo. Uno que gusta por su proyección es Lautaro Rivero, que a sus 21 años ya ha sido internacional con Argentina. No obstante, River Plate tiene blindado al defensor con una cláusula de 100 millones de euros.

Si bien el Atlético de Madrid no se acercará, ni por asomo, ni a la mitad de la mitad de dicha cantidad, el Tottenham también está tras los pasos de Lautaro Rivero, lo que puede encarecer la operación.

Aunque el central tiene contrato con River Plate hasta 2028, el equipo argentino es consciente de que no podrá retenerle en sus filas si le surge la oportunidad de jugar en Europa. Especialmente si el Atlético de Madrid y el Tottenham están tras sus pasos.

La baza del Atlético de Madrid para fichar a Lautaro Rivero

A favor del Atlético de Madrid, por su parte, jugaría la presencia de Diego Simeone como entrenador, aunque River Plate venderá a Lautaro Rivero al mejor postor.

Tras haber salido en calidad de cedido a Central Córdoba antes de haber tenido una oportunidad con River Plate, el defensor acumula ya siete partidos con el conjunto argentino en los que ha destacado de tal manera que ha sido convocado por Argentina. Tampoco para el Atlético de Madrid y el Tottenham han pasado desapercibidas sus actuaciones que, de seguir en la misma línea, llevarán a más equipos europeos a sumarse a la puja por hacerse con sus servicios.