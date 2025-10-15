Los hermanos Lukaku, "extorsionados" por su familia tras la muerte de su padre: "Nos parte el corazón no poder acompañarlo dignamente en su último descanso"

Los futbolistas belgo-congoleses Romelu y Roger Lukaku han hecho pública una disputa tras la muerte en Kinsasha de su padre, Roger, a finales de septiembre, y dicen sentirse "extorsionados" por parte de su familia congolesa en el proceso de repatriación del cuerpo a Bélgica.

El próximo viernes estaba programado que se celebrara en la basílica bruselense de Koekelberg el funeral de Roger Lukaku, exfutbolista de equipos belgas como el Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malines y Ostende, llegado a Bélgica en 1990 y fallecido el mes pasado, a los 58 años.

Pero Romelu y Jordan han publicado un mensaje conjunto en la red social Instagram en la que el delantero del Nápoles y el defensa del Adanaspor turco han anunciado que la ceremonia no se celebrará en Bruselas como tenían previsto, y en el que han saldado cuentas con parte de su familia africana.

"Como quizá sepan, habíamos previsto organizar el funeral este viernes. Sin embargo, debido a ciertas decisiones tomadas en Kinshasa, no tendrá lugar en Bélgica. Nuestro padre falleció el 28 de septiembre y, como hermanos, hicimos todo lo posible para repatriar su cuerpo a Bélgica", publicaron los futbolistas.

A continuación, Romelu y Roger han cargado contra parte de su familia congolesa, sin que hayan trascendido las circunstancias del desencuentro.

"Lamentablemente, sentimos que fuimos extorsionados por algunos miembros de la familia. ¡Si nuestro padre aún estuviera entre nosotros, nunca lo habría aceptado! Nos parte el corazón no poder acompañarlo dignamente en su último descanso. Pero algunas personas han querido sabotearlo. Ahora entendemos por qué nuestro padre nos mantenía alejados de varios miembros de la familia. Que Dios bendiga tu alma, papá", añadieron.

Natural de la actual República Democrática del Congo, Roger Lukaku desarrolló la mayor parte de su carrera como deportista en Bélgica, salvo por un breve paso por Turquía y las once veces que jugó como internacional con Zaire (nombre oficial del país entonces).

En el fútbol belga sumó 47 goles en 135 partidos disputados en equipos modestos de la primera división y colgó las botas como profesional en 1999, aunque aún pasaría algunas temporadas en equipos de categorías inferiores.

Tras su muerte, Romelu Lukaku publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento hacia su progenitor.

"Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá", escribió el máximo goleador de la historia de Bélgica.