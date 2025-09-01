El Rayo Vallecano encuentra acomodo en España para Etienne Eto’o

El Mirandés ha oficializado este lunes la incorporación de Etienne Eto’o, delantero camerunés e hijo del histórico Samuel Eto’o, que llega en calidad de cedido desde el Rayo Vallecano y se pondrá a las órdenes de Fran Justo para cerrar la delantera.

La llegada de Etienne Eto’o al conjunto rojillo no ha sido sencilla para los jabatos, pues el ariete era seguido de cerca por varios clubes nacionales e internacionales tras firmar una temporada espectacular con el filial rayista, con el que anotó 30 goles.

Su rendimiento le permitió debutar con el primer equipo del Rayo Vallecano en Copa del Rey, donde también vio portería frente al CD Villamuriel.

Formado en las canteras del Mallorca, el Atlético Baleares y el Oviedo, Etienne ha demostrado ser un delantero con instinto letal dentro del área y su potencia física, capacidad en el juego aéreo y olfato goleador lo convierten en un nueve de referencia.

A nivel internacional, el atacante ha vestido la camiseta de la selección Sub-20 de Camerún, con la que disputó la Copa Africana de Naciones de la categoría.

Con esta incorporación, el Mirandés gana un perfil ofensivo con apellido ilustre y mucho presente por delante y cierra definitivamente la delantera.