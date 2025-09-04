Vuelve a entrenarse con el Real Oviedo tras pedir disculpas

Haissem Hassan volvió a ponerse este jueves a las órdenes de Veljko Paunovic y entrenó con normalidad junto a sus compañeros del Real Oviedo después de disculparse públicamente tras lo sucedido en el encuentro de la última jornada ante la Real Sociedad.

Justo después de que el Real Oviedo le abriese este martes un expediente informativo debido a que su comportamiento en la celebración del gol ante la Real Sociedad, en el que hizo gestos a Veljko Paunovic tras ser suplente que "no se corresponden con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo", el futbolista no saltó al césped de El Requexón y se quedó en el gimnasio.

"Quiero ofrecer una disculpa tanto a mi entrenador Paunovic y su cuerpo técnico, como a mis compañeros, directivos y afición del Real Oviedo. Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal y no representa los valores de este equipo. Trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mí y no volverá a ocurrir", explicó el futbolista en sus redes sociales.

Esta mañana, el extremo del Real Oviedo, uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, entrenó con normalidad y completó la sesión a las órdenes de Veljko Paunovic.

Lucas Ahijado, baja en las primeras tres jornadas del curso por una lesión muscular, ya está plenamente recuperado, entrena con normalidad y podría ser alta para el partido de la semana que viene que el Real Oviedo afrontará en Getafe.