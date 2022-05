Alcaraz, el vecino del tercero que se asoma al balcón y enseña el trofeo de Madrid: así fue recibido en El Palmar (vídeo)

Carlos Alcaraz es el hombre del momento en el deporte español. Su velocidad para ir quemando etapas le ha hecho ganar esta temporada en Río de Janeiro, el Masters 1.000 de Miami, el Conde de Godó y el colofón, de momento, del Mutua Madrid Open. En la Caja Mágica de Madrid ya se vio que había nacido un nuevo ídolo, perseguido por los aficionados, que le adoran y a los que hizo vibrar, sobre todo en el espectacular partido de semifinales contra Djokovic. En la final, directamente barrió al número tres del mundo, Alexander Zverev. Y en la dedicatoria se acordó de sus orígenes: “Viva El Palmar y viva Murcia”, escribió en la cámara tras proclamarse campeón. Y después de la entrega de trofeos estuvo en pista casi una hora más haciéndose fotografías con sus familiares, su equipo y su panda de amigos de toda la vida, que no quisieron perderse el partido.

No olvida el tenista de dónde viene: nació en El Palmar, una pedanía de Murcia que no llega a 25.000 habitantes. El recibimiento de sus paisanos fue espectacular y su reacción demuestra que al menos de momento no ha perdido la humildad que él mismo dice que nunca va a perder.

Bienvenido a casa @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/8fzdTtRb7i — Deportes en La 7 TV (@la7deportes) May 9, 2022

Un buen puñado de palmareños se reunió a las puertas del domicilio de los padres de Alcaraz. Hubo cantos de “Carlos, Carlos” e incluso una batucada. El actual número seis del mundo se asomó al balcón como si nada junto con sus progenitores. Aplaudió a la gente y enseñó el trofeo. No parece que lleva mal la fama, como se pudo ver también en el Mutua Madrid Open, siempre agradecido a todo el mundo y dispuesto a firmar un autógrafo. La “alcarazmanía” definitivamente ha llegado.

Hoy por la tarde, a las 17:30, Alcaraz será recibido en el Palacio de San Esteban por el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, donde dará una conferencia de prensa. Además, en su antiguo Instituto, el I. E. S. Marqués de los Vélez van a cambiar el nombre de su polideportivo, que pasará a llamarse Carlos Alcaraz. “Estamos muy orgullosos de él, un alumno excelente y humilde”, explica el director del centro, Mariano Soto. Alcaraz no vive ahora mismo en El Palmar, donde empezó a jugar al tenis en la academia que dirigía su padre. Desde los 14 años está a las ordenes de Juan Carlos Ferrero y se terminó trasladando a su Academia, la Equelite, en Villena, donde reside cuando no está compitiendo.

La fiesta no puede durar mucho para el joven tenistas, que no ha viajado a Roma esta semana y cuya próxima cita será Roland Garros, el gran reto de un Grand Slam, donde ya todos le sitúan entre los favoritos, lo que él toma como una motivación más. Tiene que ponerse ya manos a la obra en la recuperación del esguince que se produjo en Madrid en el partido contra Nadal, para intentar llegar en las mejores condiciones a París.