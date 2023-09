¿A qué hora juega hoy Alcaraz la semifinal del US Open contra Medvedev y cómo verlo en tv?

Carlos Alcaraz avanza con firmeza en el US Open y la final más deseada contra Novak Djokovic está a un paso. Eso sí, un paso importante y difícil, porque al español le espera un rival muy peligroso y al serbio, la sorpresa del torneo.

Horario y dónde ver las semifinales

Después de vencer a Zverev con rotundidad en cuartos, Alcaraz afronta las semifinales contra el número tres del mundo y el campeón en Nueva York en 2021: Daniil Medvedev. El encuentro será en la madrugada del viernes 8 de septiembre al sábado 9 a la 01:00 y podrá seguirse en televisión a través de Movistar+.

Antes tendrá lugar la otra semifinal, que enfrenta a Djokovic contra el estadounidense de 20 años Ben Shelton. Será a las 21:00 horas y también podrá verse en Movistar.

Precedentes

El cara a cara entre Alcaraz y Medvedev refleja un 2-1 a favor del español. El ruso se impuso en la segunda ronda de Wimbledon en 2021 con facilidad a un Carlos todavía demasiado joven (como si ahora no lo fuera...), pero esta temporada son dos triunfos del murciano, en la final de Indian Wells y en las semifinales de Wimbledon. Ambos, además, incontestables. “Jugué tácticamente perfecto. Me salió bien todo lo que tenía que hacer”, dice Alcaraz sobre esos dos encuentros. Se enfrentan los dos últimos campeones del torneo. Medvedev venció en 2021. Derrotó en la final a Djokovic y rompió el sueño que tenía el serbio de conquistar los cuatro Grand Slams la misma temporada. Se quedó a ese partido y la presión le afectó demasiado. Alcaraz triunfó en 2022 y con ello se convirtió en el número uno más joven de la historia. El español busca repetir título en el US Open, algo que en el cuadro masculino no se consigue desde que Federer en 2008.

Shelton y Djokovic nunca se han medido en una pista de tenis. El estadounidense está siendo la sensación del torneo con sus saques a 240 kilómetros por hora. De él dijo Alcaraz que no había visto a nadie golpear la pelota tan duro. La solidez de Novak es quizá el mayor desafío al que puede enfrentarse tras hacer vencido en Nueva York a Cachín ,Thiem (se retiró por lesión), Karatsev, Tommy Paul y Tiafoe. El chico de 20 años espera que no haber jugado antes contra Djokovic le sirva para poder sorprenderlo, y del serbio destacó la fortaleza mental que tiene. Novak, por su parte, analizó: “Ben ha estado tirando algunas 'bombas'. Cuando su servicio está bien, es un jugador muy difícil de enfrentar, especialmente porque también es zurdo”.