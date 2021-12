Iberia-Air Europa: matrimonio o riesgo de pérdida de 600 millones de euros públicos

Iberia no comprará Air Europa... de momento. IAG, matriz de la otrora aerolínea de bandera española, y Globalia informaron ayer en un escueto comunicado de que se encuentran «en una fase avanzada las negociaciones para rescindir el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de enero de 2021», que estipulaba la compra de Air Europa por Iberia. Pero este anuncio no supone el fin de la operación. Durante la conferencia online Capa Live, Luis Gallego, presidente de IAG, aseguró que aunque no van a seguir adelante con la actual estructura de la operación, «estamos buscando una nueva que nos permita cerrarla».

Para posibilitar que la fusión llegue a buen puerto en un futuro, ambas partes habrían llegado a un acuerdo por el cual IAG pagaría 75 millones de euros a Globalia para garantizarse una opción de compra preferente sobre Air Europa cuando pase la pandemia y sea más sencillo encauzar la operación toda vez que parece que las condiciones que la Comisión Europea iba a imponer a la fusión por posibles problemas de concentración de rutas -tenía que comunicar su dictamen sobre la operación antes del próximo 4 de enero- hacían ahora muy complicada su viabilidad. El precio pactado -500 millones que Iberia quería rebaja ante el deterioro de las cuentas de Air Europa- y las condiciones del rescate estatal de 475 millones, que reducían el margen de maniobra de Iberia a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de la aerolínea de Globalia; tampoco ponían fácil la operación en este momento.

Fondos públicos

Aunque en las últimas semanas el pesimismo había cundido en IAG al respecto de poder cerrar la operación, el holding siempre ha defendido el sentido estratégico de la compra de Air Europa para reforzar su posición como líder en Latinoamérica y el «hub» de Barajas. En este último aspecto IAG comparte interés con el propio Gobierno, que además tiene un incentivo añadido para que la operación salga adelante: 600 millones de euros. Esa es la cantidad de dinero público que se ha inyectado hasta el momento en Air Europa a través de créditos ICO y del rescate de 475 millones de euros prestados a través del fondo que gestiona la SEPI. Y la compra de la aerolínea del Globalia por Iberia da más certidumbre a la posibilidad de que el Estado recupere ese dinero.

No es por ello extraño que ayer, consciente de la importancia de la compañía para un sector básico para España como el turístico y de que la única forma de recuperar esas ayudas es manteniendo viva a Air Europa, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aseguraron que van a analizar las distintas opciones que se abren ahora «con la intención de garantizar la continuidad de la actividad y las operaciones» de la propiedad de la familia Hidalgo. El Mitma quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» tanto a los empleados como a los clientes y proveedores de la aerolínea.

Sin la fusión con Iberia, Globalia podría explorar otras posibles compradoras. Poco antes de que se anunciara la compra por parte de Iberia a finales de 2019, se daba por hecho que su destino natural era unirse a Air France-KLM, con las que mantenía distintos acuerdos antes de la pandemia. Sin embargo, la situación de ambas compañías es ahora mucho más complicada y han requerido también de importantes inyecciones de capital público para sobrevivir. Otra opción que también suena en el sector sería la de unir su destino al de la alemana Lufthansa. Pero, como en el caso de Air France-KLM, la germana también ha necesitado de fuertes ayudas estatales para superar la crisis del coronavirus que dificultan mucho la operación. Por el momento, la posibilidad que parece más cercana es la de un segundo rescate, que la propia Air Europa da por hecho.

Para IAG, que la operación se fuera al traste no supondría un portazo definitivo a sus aspiraciones a reforzar su posición en las rutas como América Latina. El holding asegura que tiene en cartera alternativas por si la opción de la aerolínea de la familia Hidalgo fracasa, aunque no ha llegado nunca a especificar cuáles son.