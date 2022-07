Un verano de caos y huelgas en los aeropuertos

Algunos de los principales aeropuertos llevan siendo protagonistas de numerosas situaciones caóticas desde hace semanas, lo que inevitablemente dispara la incertidumbre no solo de viajeros, sino también de empresas del sector turístico así como de los propios trabajadores de este tipo de instalaciones. Por tanto, no es de extrañar que durante esta temporada estival los viajeros tengan que enfrentarse a largas esperas en las zonas de los controles, retrasos en los vuelos o incluso cancelaciones, haciendo que se planteen alternativas de transporte para llegar a su destino de vacaciones.

En este sentido, los principales factores que están agravando dicha problemática son el aumento de la actividad al ser el primer verano sin restricciones tras la llegada de la pandemia, así como las dificultades de las aerolíneas para encontrar personal para trabajar en estas instalaciones.

Tanto es así, que este jueves, la terminal T1 del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue protagonista de un “caos” en la zona de control de pasaporte sobre la 13:00 horas, tal y como confirmaron fuentes a LA RAZÓN. En este sentido, explicaron que en esta zona del aeropuerto tan solo habían dos policías para atender a centenares de personas que aguantaban “estoicamente” en una cola en zigzag que llegaba hasta las pistas de aterrizaje.

“Había colas impresionantes desde la una hasta las dos y media de la tarde porque han coincidido cinco vuelos y las personas que estaban ahí han tenido que esperar una hora y pico para pasar el control”, aseveró José María Fernández a este diario.

No obstante, esta no es la primera vez que ocurre, ya que los atascos en los controles de pasaportes de los aeropuertos españoles es una problemática que no cesa. Es por ello, que este verano desde la alianza turística Exceltur esperan que haya un “caos importante” en los aeropuertos, sobre todo aquellos con mayores entradas de turistas británicos si no se aumenta el personal en las zonas de control de pasaportes.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda ha instado al Ministerio del Interior a asegurar dotaciones policiales necesarias que faciliten el control de pasaportes de pasajeros en los principales aeropuertos turísticos, en especial a los procedentes del Reino Unido, ya que supone el principal mercado de origen de turistas a España.

Refuerzo de 500 agentes en los principales aeropuertos

Por su parte, las aerolíneas aseguran a LA RAZÓN que desde octubre del año pasado ya habían notado un “problema de congestión” en algunos controles de pasaporte de los aeropuertos con más tráfico aéreo internacional.

Tanto es así, que a raíz de esta problemática, en la época navideña 5.000 pasajeros perdieron su vuelo tan solo en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en Semana Santa los pasajeros que no pudieron volar ascendieron a 3.000.

Asimismo, desde Iberia aseguraron que estos atascos en las zonas de control de pasaportes había llevado a 15.000 pasajeros a perder sus conexiones desde el mes de marzo.

Ante esta problemática, desde las aerolíneas solicitaron al Ministerio del Interior dos medidas: incremento de efectivos policiales en el control de pasaportes y al tráfico aéreo británico se les permitiese ir por los controles automáticos ya que es “mucho más ágil”.

Después de ello, desde el Ministerio del Interior anunciaron a principios de junio un refuerzo de 500 agentes en los principales aeropuertos, pese a que desde este organismo reiteraron que dicha problemática no existía. Además, también desviaron el tráfico que va hacia Reino Unido, pasando por estas máquinas automáticas, en vez del manual, reduciendo así el tiempo de espera.

“Va en buena dirección esta respuesta. Nosotros confiamos en que estas medidas funcionen y que se dé respuesta a las necesidades de los controles de pasaportes”, sentencian desde las aerolíneas.

Huelga tras huelga en las aerolíneas

Además de esta problemática, a esta se le suman las huelgas de trabajadores aéreos, lo que provoca que se generen retrasos en los vuelos o incluso cancelaciones, los cuales afectan gravemente a los viajeros.

En este sentido, desde la aerolínea irlandesa Ryanair comenzaron en el mes de junio con huelgas de tripulantes para retomar las negociaciones del primer convenio colectivo para estos trabajadores. Sin embargo, estas no han llegado a su fin, sino que estas se intensificarán en julio, teniendo paros de 24 horas los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair.

A esta aerolínea se le suma easyJet, la cual comenzó las huelgas este mes de julio, lo que generó nueve vuelos cancelados y 54 retrasos en su primer día de paros, según USO.

Sin embargo, el caos en los aeropuertos no es una problemática nacional, sino que este se extiende a diferentes países e instalaciones. Tanto es así que desde el grupo de aerolíneas Lufthansa han cancelado la próxima semana 770 vuelos más en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich, “para descargar el sistema” en horas puntas dado que despegan “muchos vuelos al mismo tiempo”, produciéndose retrasos, tal y como indicó su portavoz.

En general, Lufthansa ya comunicó que suspenderá 3.100 vuelos en julio y agosto, y además prevé más cancelaciones de vuelos en agosto pese a que todavía no se han dado cifras concretas.

Por tanto, desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmaron este viernes que se está trabajando “sin descanso” para solucionar los retrasos y cancelaciones que afectan a algunas partes del sistema aéreo de Europa y Norteamérica por falta de personal.

En este sentido, el director general de la IATA, Willie Walsh, pidió en un comunicado la “colaboración de los gobiernos para relajar las medidas punitivas” derivadas de la pandemia contra el sector de la aviación.