Iberia refuerza su capacidad en destinos estratégicos europeos e incorpora Bucarest y Tivat

Iberia no sólo se refuerza en Norteamérica con el lanzamiento a finales de este mes de un vuelo directo entre Madrid y Orlando y una nueva conexión con Monterrey para el año próximo. La aerolínea también va a incrementar su capacidad de cara al próximo verano en Europa.

La compañía del Grupo IAG ha anunciado hoy que incrementará las frecuencias a destinos clave como Milán, Atenas y Niza y que, además, incorporará dos nuevos, Bucarest, en Rumanía, y Tivat, en Montenegro.

En cuanto a los incrementos de capacidad que ha anunciado, la compañía añadirá dos frecuencias semanales adicionales a Milán, alcanzando 44 vuelos semanales durante todo el verano.

En el caso de Atenas, reforzará la capacidad incrementando hasta 16 vuelos semanales en los meses de abril, mayo y octubre, lo que supone cuatro frecuencias más que el verano pasado. En agosto, alcanzará una capacidad máxima de 29 frecuencias semanales.

Iberia también sumará tres frecuencias adicionales a Niza, alcanzando 24 vuelos semanales durante todo el verano.

Nuevos destinos

La aerolínea ha anunciado asimismo la incorporación de Bucarest y Tivat a su oferta de destinos. La capital rumana contará con dos frecuencias semanales (miércoles y domingos) desde el 3 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026. Esta ruta, según Iberia, responde al creciente interés turístico en Rumanía. Además, esta conexión facilitará enlaces desde Bucarest hacia Norteamérica y Latinoamérica, a través del hub de Iberia en Madrid, según ha añadido.

Iberia también volará por primera vez a Tivat, en Montenegro, un destino costero cada vez más popular en el Adriático. Esta ruta contará igualmente con dos frecuencias semanales (martes y sábados), y estará operativa del 18 de julio y el 15 de septiembre de 2026.

Junto a estos destinos, la aerolínea recuperará también sus rutas estacionales a ciudades como Dubronvik, Zagreb, Palermo, Funchal o Santorini.