Un jubilado muestra su preocupación cuando es preguntado por las pensiones: "Esto va a la deriva"

La jubilación es una de las etapas más importantes en la vida de cualquier persona, ya que marca el cierre del ciclo laboral y el inicio de una nueva fase dedicada al descanso, la calidad de vida y, en muchos casos, a cumplir sueños que durante la etapa laboral eran imposibles. Sin embargo, planificar la jubilación va mucho más allá de dejar de trabajar. Implica prepararse financiera, emocional y socialmente para mantener una vida estable y satisfactoria durante esta etapa.

Hace años, pasar a recibir una pensión de jubilación era sinónimo de bienestar. Sin embargo, ser pensionista en la actualidad supone un auténtico quebradero de cabeza debido a las bajas prestaciones, el alto coste de vida y la dificultad de acceder a dicha jubilación.

Y entre este colectivo cada vez más afectado, se encuentran los jubilados con más de 40 años cotizados. En muchos casos, estos trabajadores han tenido que jubilarse de manera anticipada y de forma involuntaria, lo que supone que su pensión se ve reducida notablemente respecto a lo que deberían cobrar dada su cotización.

Teniendo en cuenta estos casos, un jubilado que pasa por esta situación ha alzado la voz criticando este contexto. Y es que a través de las redes sociales, un influencer permitió expresarse a un hombre jubilado con hasta años de trabajo a sus espaldas.

Un jubilado muestra su preocupación por las pensiones

La jubilación en España es un tema que sigue dando que hablar en la actualidad. Muchos ciudadanos han mostrado su descontento, como es el caso de un jubilado, que ha aparecido recientemente en una entrevista a pie de calle realizada por 'queopinanporlacalle', un influencer que se dedica a preguntar a gente desconocida.

En un vídeo compartido en Tik Tok, aparece este jubilado que es preguntado acerca de su profesión antes de pasar a ser pensionista. "Me he dedicado a la electrónica toda la vida, sistemas de seguridad, cámaras de televisión, circuito cerrado y control de acero", explicaba el hombre.

Sin embargo, ante la pregunta de si está contento tras su jubilación, el ciudadano se mostró muy irónico con su respuesta: "Oh, estoy en la gloria. No echo nada, nada de menos trabajar. Estoy de cine, de verdad", confesaba en tono de broma.

La realidad del jubilado

Tras su respuesta, el ciudadano explicó cuál es la realidad de su jubilación: "Tenía 44 años cotizados y 3 años que había cotizado cuando tenía 14 años, que me daban nómina y todo y no, no lo pagan, pero bueno, muy contento y muy feliz".

Al mismo tiempo, el hombre se mostró preocupado ante la situación de las pensiones: "Lo único que me preocupa es que veo que esto va a la deriva, España va a la deriva, es lo que me preocupa", aseguraba.

La jubilación anticipada tiene sus consecuencias

En el caso de aquellos ciudadanos que optan o se ven obligados a jubilarse, ven como su pensión se ve reducida notablemente. En el caso de aquellos que lo hacen de manera involuntaria, muchas veces se debe a un cese de actividad o, directamente, por decisión de la empresa al estar cerca de la edad de jubilación.

En estos casos, cuando se accede a este tipo de jubilación, los trabajadores deben afrontar una penalización permanente en su pensión debido a los coeficientes reductores que se aplican. Este recorte depende de los meses de anticipo respecto a la jubilación ordinaria y los años cotizados, y supone un verdadero problema para muchos puesto que el coste de vida continua incrementándose con el paso de los años.