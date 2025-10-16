Securitas Direct y MasOrange se alían para ofrecer servicios conjuntos de protección y telecomunicaciones a partir de 2026

Securitas Direct, compañía líder en protección de personas, hogares y pequeños negocios, ampliará su red de comercialización en España gracias a una alianza estratégica con MasOrange, operador de telecomunicaciones con más de 30 millones de clientes. A partir de abril de 2026, los servicios de protección de Securitas Direct podrán adquirirse a través de la red comercial de MasOrange, lo que permitirá a los clientes del operador acceder a soluciones de seguridad avanzadas con ventajas exclusivas.

El acuerdo contempla beneficios recíprocos para ambas carteras de clientes. Los usuarios de Securitas Direct podrán disfrutar de los servicios de conectividad de MasOrange, basados en la mejor experiencia de cliente, la innovación y el uso de las redes de fibra y 5G "más modernas y rápidas de España", tal y como explica la empresa de seguridad en un comunicado. En cambio, los clientes del operador podrán contratar los sistemas de protección que Securitas Direct ha desarrollado para hogares y negocios.

Ambas empresas trabajarán de forma conjunta en el desarrollo de soluciones innovadoras que combinen la experiencia de Securitas Direct en el ámbito de la seguridad con la capacidad tecnológica y la conectividad avanzada de MasOrange. El objetivo, explican, es mejorar tanto la protección como la experiencia del cliente.

"También se aprovecharán las extraordinarias capacidades de datos y analítica avanzada de ambas compañías para adaptar mejor la oferta a cada cliente, personalizar la propuesta comercial y mejorar la experiencia global fruto de esta alianza", aseveran.

Además, MasOrange se convertirá en socio estratégico de telecomunicaciones para Securitas Direct en servicios digitales y de comunicación para empresas.

Ofertas exclusivas para clientes

Los clientes del operador también tendrán acceso a todos los productos y servicios exclusivos de la compañía de seguridad, perteneciente al grupo Verisure. Entre las soluciones disponibles destacan la alarma con cerradura inteligente, única en el mercado, capaz de detectar intentos de intrusión en la puerta principal y alertar de inmediato a la Central Receptora de Alarmas (CRA); el sistema ZeroVision, que actúa de forma remota en caso de intrusión, generando una situación de visibilidad nula para disuadir a los intrusos; o su tecnología anti-inhibición, que garantiza la comunicación continua con la CRA a través de una red propia e independiente.

El acuerdo incluye además servicios de asistencia como el botón SOS en sus distintos dispositivos o el sistema Guardián Verisure, que ofrece protección en cualquier lugar mediante conexión directa con un equipo especializado. Todo ello se integra en la aplicación MyVerisure, que permite controlar y gestionar los dispositivos de seguridad, incluso activando la alarma a distancia gracias a la función inteligente Conéctame.