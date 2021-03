Arrimadas: “Si hubiéramos querido presentar una moción en Madrid, la habríamos presentado nosotros”

Un día después de que Ciudadanos presentara junto al PSOE una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno la líder de los naranjas, Inés Arrimadas ha asegurado: “Hemos hecho lo correcto”.

En una entrevista en Cope con Carlos Herrera, Arrimadas ha justificado la decisión tomada en Murcia porque “el caso era insostenible” y ha reiterado que fueron los diputados de la formación naranja de Murcia quien ha denuncia incluso que ha habido espionaje con dinero público en el ayuntamiento. Arrimadas reiteró que la situación murciana era “insostenible” por el escándalo de las vacunas por el cual ya dimitió el consejero de Salud. “Era un escándalo el vacunagate donde hay centenares que se han vacunado y el PP no ha querido aclararlo”. Arrimadas aseguró que desde Cs “hemos intentado arreglarlo por todos los medios, no es una decisión fácil, mis compañeros no podían dormir tranquilos”.

Arrimadas destacó que la decisión tomada en Murcia “la hemos intentado evitar en todo momento” y que el PP “no reaccionaba ni daba información. Pensaban que Murcia era suya y no iba a pasar nada. Lo fácil era taparlo y mirar para otro lado”.

La disolución de Madrid

La líder de Ciudadanos negó que fueran a presentar una moción de censura en Madrid. “Si hubiéramos querido hacerla, ya la habríamos hecho” e insistió que, la que presentan, “se ha circunscrito solo a Murcia ”. Para llevar a cabo este golpe en el tablero Arrimadas dijo que no había hablado con Pedro Sánchez “para nada para esto”. Prueba de ello, destacó, que la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León no prosperará porque, garantizó la líder de Cs, “no la vamos a apoyar”.

Arrimadas reveló que había hablado ayer con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno del que dijo que habían comprendido que su decisión se circunscribía solo a Murcia. “Lo que está haciendo Ayuso es separarse de Bonilla y Mañueco que además no comparten. La relación de PP y Cs es muy buena, pero ha sido la de Madrid irresponsable”.

Sobre el hecho de qué votara Ciudadanos en Madrid si Díaz Ayuso necesita de nuevo del apoyo de la formación naranja para que gobierne, bien tras las elecciones, bien si finalmente se admiten las mociones, Arrimadas no respondió de manera expresa. “Nosotros no estamos en el escenario de la moción de censura, se la ha inventado”. Aseguró que en el partido “no hemos hablado con el PSOE para nada, ni tenemos intención de que ninguna moción prospere para nada”, salvo la de Murcia. “Si hubiéramos querido presentar una moción de censura, la habríamos presentado nosotros”.

