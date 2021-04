Puesta de largo para Pablo Iglesias. Pistoletazo de salida con el objetivo de dar la vuelta a las encuestas y cambiar la mayoría del bloque de derechas que hoy vaticinan los sondeos. Arropado por los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, el ya ex vicepresidente ejerce de facto como candidato del partido a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Lo hace apelando a la movilización del voto de izquierdas y llamando a lo barrios humildes a las urnas el próximo 4 de mayo. En una campaña ya dirigida a tratar de derrotar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Madrid no ha dudado en hablar de una “minoría arrogante”, en referencia al PP y a su electorado que tratará de imponer su poder, su “corrupción y su estilo de matones”. Frente a eso, ha pedido a “la gente de los barrios humildes que no permita que una minoría arrogante vuelva a decidir quien gobierna en la Comunidad de Madrid”. A su juicio, el PP “y los ultras” son pura arrogancia” y por eso “insultan y amenazan con deportar a un español”. Cree que los populares ven Madrid como su “cortijo” y ha explicado que su “éxito político” es el de “desmovilizar a la izquierda”. “Por eso gritan”, ha dicho.

“Puede haber un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid, un Gobierno que cuide, que cumpla la ley y la Constitución. Basta con que la gente humilde de la Comunidad de Madrid no acepte que, otra vez, sea una minoría de arrogantes los que impongan su poder”, ha desgranado el ex vicepresidente.

Frente a ese ruido que a su juicio hace el bloque de derechas, ha presentado su candidatura como la candidatura del sosiego. Somos una mayoría que no vamos a gritar ni insultar. Que el día 4 de mayo vamos a ir sin hacer ruido a dejar discretamente la papeleta en las urnas para que las izquierdas gobiernen en Madrid”.

Aviso al PSOE

El ex vicepresidente ha lanzado, además, un aviso directo al PSOE de Madrid, a su candidato Ángel Gabilondo, quien ya ha asegurado que no pactará con él. “Por eso es tan importante que las izquierdas no nos soltemos pulliitas”. Según ha explicado, los medios de comunicación son parte de esa división entre las candidaturas progresistas. “En cada entrevista que me hacen me intentan buscar las vueltas para que diga algo contra las candidaturas progresistas y ahí no me van a encontrar”, ha asegurado. Cree que ese es el “error” en el que han caído las izquierdas, “no entienden que lo que más desmoviliza a Madrid es ver las peleas entre los políticos”.

Iglesias ha desgranado que su candidatura cuenta con dos éxitos: la experiencia de Gobierno y el patriotismo. “Este partido cuenta con un ex vicepresidente. Es un honor trabajar para ser presidente de la Comunidad de Madrid o desde el lugar que me toque para tener un gobierno decente”. Por otra parte, ha hecho gala del patriotismo que a su juicio defiende su partido y para ello ha hecho referencia explícita a Julio Rodríguez, número once en su lista, y que es ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad). “Nos acompaña un ex jemad que está en Podemos porque es patriota, que no necesita tirar la bandera a nadie para saber que defender a su país es comprometerse con 73 años a estar en un gobierno de la Comunidad de Madrid después de haber sido ex jemad y mi jefe de gabinete en la presidencia. Gracias una vez más por un nuevo servicio a la patria”, le ha agradecido Iglesias.

📽 @PabloIglesias: "Lo que ocurre en Madrid definirá el camino de España, lo tenemos tan claro que lo ponemos todo para gobernar en Madrid.



Este equipo tiene dos características: experiencia de Gobierno y patriotismo". pic.twitter.com/Id7pv7Q309 — PODEMOS (@PODEMOS) April 1, 2021

Arropado por la plana mayor de Podemos en el Gobierno

Inauguración, además, de alfombra roja. La ya vicepresidenta tercera Yolanda Díaz ha sido la encargada de abrir el acto de presentación de la candidatura de Unidas Podemos. Al acto han acudido también los ministros morados; Irene Montero, titular de Igualdad, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, Alberto Garzón, titular de Consumo y los secretarios de Estado Enrique Santiago y Noelia Vera, entre otros.

La también ministra de Trabajo es, a día de hoy, uno de los mayores activos del partido por su ascenso fulgurante en el Gobierno y su valía profesional demostrada. En su intervención la ministra ha destacado que Iglesias ha devuelto la “esperanza” en la Comunidad de Madrid. “Lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a poner todo patas arriba”, ha dicho, en clara referencia a las expectativas que ha generado su presentación como candidato de Unidas Podemos, tras los malos resultados que hasta ahora pronosticaban las encuestas para los morados.

Díaz ha definido al ex vicepresidente como “el hombre que lo revolucionó todo, que rompió el bipartidismo” y que “ha sido capaz de cambiar la historia de este país”. A la par ha destacado que Iglesias ha demostrado que su partido “podía gobernar y montar el mayor escudo social que ha tenido nunca este país”.

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid ha dedicado unas palabras a Ángel Hernández, a quién propuso como candidato en su candidatura, pero éste lo rechazó por su edad y por el proceso judicial que todavía tiene pendiente por ayudar a su mujer María José Carrasco a morir. “Dice a veces Rafa Mayoral que a nosotros a veces cuando hablamos de ciertas cosas, nos brillan los ojos. Me vais a permitir que en primer lugar salude con tres palabras a una persona que nos acompaña: Ángel Hernández, dignidad”, ha proclamado el ex vicepresidente en referencia a su lucha por la legalidad de la eutanasia en España.

Emocionado aplauso para Ángel Hernández, defensor del derecho a una muerte digna. Un derecho que ya es realidad en nuestro país, gracias al sacrificio y la lucha de quienes creyeron que un futuro mejor es posible, que sí se puede. pic.twitter.com/20U09nHBnv — PODEMOS (@PODEMOS) April 1, 2021

La lista

Unidas Podemos ya ha presentado a la candidatura al completo que acompañará a Iglesias el próximo 4-M. De número dos, acompañando a Pablo Iglesias se presenta la coportavoz estatal de la formación, Isa Serra. Como número tres, Vanessa Lillo (IU), le sigue la activista antidesahucios Alejandra Jacinto. En el quinto lugar está el sindicalista de Comisiones Obreras y miembro de la Marea Verde, Agustín Moreno, que está por delante del coordinador autonómico de la formación, Jesús Santos, según la lista a la que ha tenido acceso Efe y que fue registrada ayer en la Junta Electoral de Madrid. En el séptimo puesto está Carolina Alonso, y en octavo lugar se ubica la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno. El portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, Serigne Mbayé, ocupa el puesto número 9, mientras el exJefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez ocupa el número once.

El hasta ahora portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Asamblea, Jacinto Morano, es el siguiente en la lista, seguido por su compañera en el grupo parlamentario Paloma García. Cierra la lista la coportavoz de IU en la Comunidad de Madrid, Carolina Cordero.