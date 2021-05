El juez ordena transcribir las agendas de Villarejo antes de decidir si imputa a Cospedal

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el espionaje a Luis Bárcenas, Manuel García Castellón, ha ordenado transcribir las anotaciones de la decena de agendas y diarios que José Manuel Villarejo usó en los años 2013, 2014 y 2015, en los que el comisario jubilado plasmó sus actividades presuntamente delictivas para tratar de sustraer al ex tesorero del PP documentación que comprometía a los dirigentes del partido, según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN. Las mismas fuentes consultadas explican a este diario que tras esta diligencia, que podría alargarse durante unos días, el magistrado decidirá si llama a declarar como investigada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, tal y como reclamaron el 4 de septiembre de 2020 los fiscales de Anticorrupción, Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

De esta forma, el magistrado quiere evitar que cualquier error de interpretación en la lectura de los manuscritos pueda provocar una indefensión a las personas aludidas.

Entre las anotaciones que aportan información sobre la denominada operación ‘Kitchen’ o ‘Cocina’, tal y como denominó Villarejo al operativo parapolicial contra Bárcenas, resaltan por su relevancia las que aluden a la que fuera ‘número dos’ de Mariano Rajoy y a López del Hierro, que según los manuscritos habrían tenido conocimiento del presunto espionaje.

“Caso Tándem”

Los agentes de Asuntos Internos de la Policía han analizado durante seis meses las notas redactadas por el comisario en las agendas y diarios que fueron descubiertos durante el segundo registro de la vivienda de Villarejo, que se llevó a cabo en el marco de la pieza número 28 del “caso Tándem”. En esta causa se investiga la presunta venta fraudulenta de documentos y grabaciones de Villarejo a cambio de fuertes sumas de dinero.

La inspección de la casa se llevó a cabo el 23 de octubre de 2020 tras la detención de la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá. Al descubrir los agentes uno de los documentos manuscritos, según apuntan fuentes presentes en el registro, los fiscales reclamaron al juez García Castellón la ampliación de la intervención policial, gracias a la cual se pudo descubrir las libretas en las que el comisario anotaba sus actividades, entre las que destacan sus reuniones con la ex secretaria general del PP y López del Hierro.

Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal

Los representantes del Ministerio Fiscal consideran que el espionaje asumido entre los años 2013 y 2015 por la Secretaría de Estado de Seguridad, cuyo titular era Francisco Martínez, fue encargado por “altos representantes del Partido Popular”.

Gómez Gordo

Y en concreto, en el informe de 4 de septiembre apuntaban que López del Hierro habría sido la persona que puso en contacto a Andrés Gómez Gordo, quien entonces era director de Planificación y Documentación del Gobierno de la ex presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, “para que éste manipule al chófer Sergio Ríos Esgueva, una vez fracasado el primer intento por parte de Enrique García Castaño” de captarle para que consiguiera información del ex tesorero, según consta en una grabación de 16 de febrero de 2017, incluida en el sumario de la ‘Operación Kitchen’.

Para los fiscales también resulta relevante otra grabación, esta de julio de 2009, en la que Villarejo aceptó el ofrecimiento que le realizó “la entonces secretaria general del Partido Popular y su marido” en una reunión celebrada en la sede del partido en la Calle de Génova para que ejecutara “encargos puntuales” que serían sufragados con fondos de la formación entonces liderada por Mariano Rajoy.

El comisario José Manuel Villarejo atiende a los medios tras declarar como imputado en la Audiencia Nacional

“Poco tiempo después”, completan los fiscales, “en los meses de septiembre y octubre de 2009, Villarejo advirtió en sendas comunicaciones telefónicas a López del Hierro acerca de la existencia de dos investigaciones penales amparadas por el secreto sumarial: una la ”Operación Brugal” del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela,(Alicante) y otra sobre la rama valenciana de la “Operación Gürtel “, respecto de la intervención de teléfonos autorizada judicialmente en ambos procedimientos”, destaca el informe con el que el Ministerio Fiscal reclamaba la imputación de Cospedal.

José Luis Olivera

El comisario también habría informado al marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha, concluyen los fiscales, “de la directa implicación en los hechos de dirigentes de aquella formación política en ambas provincias levantinas, a los que advirtió de una investigación penal que les afectaría directamente, y en la que probablemente se autorizarían registros judiciales, información que, según se desprende del contenido de las conversaciones, le habría facilitado el comisario jefe de la UDEF en aquellas fechas, José Luis Olivera”.

Las anotaciones de las agendas de 2016 y 2017 ya muestran las relaciones de Villarejo y López del Hierro, quien le habría recomendado reunirse con el abogado Javier Iglesias, alias “El Largo”, para que trasladara su petición a Mariano Rajoy de que fuera nombrado director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Luis Olivera.

El informe de los fiscales también pone de manifiesto que el ex secretario de Seguridad Francisco Martínez llegó a informar a su pareja de que se había reunido con Cospedal “en relación a los archivos de audio que Villarejo pudiese haber grabado, transmitiéndole su sensación [...] de que a ella le da igual lo que salga porque todo lo que habló con él era por el bien del Estado: pero tiene cara de preocupada”, indica el documento, que transcribe los mensajes que este ex cargo del PP envió a su entorno familiar.

Fortuna oculta de Bárcenas

Asimismo, y según consta en la información del “caso Villarejo”, el ex comisario al menos tuvo conocimiento el 23 de enero de 2012 de que Bárcenas tenía una fortuna oculta en Suiza, según consta en una nota informativa elaborada por el polémico mando incautada por la Policía. Sin embargo no alertó de este hecho al juez que investigaba en la Audiencia Nacional el “caso Gürtel”, Pablo Ruz, quien no obtuvo esa información hasta el 29 de noviembre del mismo año.

Este periodo de tiempo permitió a Luis Bárcenas, que entonces gozaba de todo el apoyo del PP, regularizar 10 millones con la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda del Gobierno de Rajoy. Para ello transfirió desde una cuenta de Suiza a Bankia, en España, 1,6 millones de euros que pagó a la Agencia Tributaria.

“Salvar al tesorero”

Según ha adelantado El Confidencial este lunes, en las agendas interceptadas se plasman también las supuestas actuaciones realizadas por Villarejo, a instancia de Cospedal. Según el diario digital el comisario jubilado escribió el 22 de abril de 2012: “Ayuda para salvar tesorero”. Un día después, apuntó “ayuda a BARC” en otro comentario que los investigadores asocian al marido de Cospedal. El 18 de septiembre escribió de nuevo “apoyar a tope a Bárcenas” en otro apunte que los investigadores asocian al ex jefe de la UDEF José Luis Olivera.

Pero tras reconocer Bárcenas la existencia de una “Caja B”, de la que habría cobrado el propio Rajoy, la ayuda de Villarejo se convirtió en acoso, según se desprende de las anotaciones y de la instrucción del ‘caso Kitchen’.