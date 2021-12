Rajoy, sobre Villarejo: “No me reuní ni hablé con él nunca. Jamás en mi vida le he mandado un mensaje”

Mariano Rajoy ha negado en la última comparecencia de la comisión parlamentaria sobre la operación Kitchen que nunca se reunió ni habló con Villarejo y que jamás le ha enviado un sms al comisario jubilado, principal investigado en el “caso Tándem”.

El ex presidente del Gobierno ha rebatido las acusaciones de Villarejo, insistiendo en que ni siquiera le conoce. “No me reuní con él nunca, no hablé con él nunca”, ha recalcado. “No me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he mandado un mensaje”, ha añadido.

Durante su intervención, ha reprochado al representante del PSOE en la comisión, el diputado Felipe Sicilia, que su partido haya dado credibilidad al comisario jubilado, salvo cuando señala al PSOE. “Ustedes utilizan a Villarejo y Bárcenas como argumento de autoridad”, ha mantenido antes de asegurar que cuando el ex comisario “se refiere a ustedes, no le dan ninguna”.

Rajoy ha hecho hincapié en defender la actuación tanto de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como del ex ministro Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número dos en Interior, Francisco Martínez. De la primera, eso sí, ha matizado que no le informó de que se reuniera con Villarejo en la sede de Génova (la ex ministra aseguró al juez Manuel García Castellón que se vio con el comisario jubilado en cuatro ocasiones). En cuanto al ex titular de Interior, procesado en el “caso Kitchen”, ha dicho tener una “magnífica opinión”, recalcando que cree en su inocencia. “No creo que no haya montado ningún dispositivo, porque no hay ninguna sentencia que diga eso”, ha puesto de relieve antes de aconsejar al diputado socialista “ser un poco más prudente a la hora de imputar a la gente actuaciones delictivas”.

“No he conocido nunca esa operación”

Y respecto a la operación de espionaje a Bárcenas, Rajoy ha dicho desconocerla en absoluto. “Yo no he conocido nunca la existencia de esa operación -ha señalado-, por tanto no he dado ninguna instrucción. No sé ni lo que buscaban; yo no buscaba absolutamente nada, me daba exactamente igual lo que dijeran de mí”.

Villarejo aseguró que mantuvo informado a Rajoy sobre la “operación Kitchen” a través de mensajes e hizo referencia a una reunión que habría mantenido con el entonces presidente del Gobierno en la sede de Génova -en la que según dijo estaba presente también María Dolores de Cospedal- en la que habría avalado ese presunto espionaje a Bárcenas.

Según la versión del comisario jubilado, se vio con el líder del PP porque “no tenía la garantía” de que quienes le estaban dando las órdenes estuviesen respaldados por el presidente. Con esa cita, explicó a la comisión Kitchen, quería aclarar si las presuntas instrucciones que recibía eran correctas y si las informaciones que él mismo transmitía llegaban efectivamente a conocimiento de Rajoy.