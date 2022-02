El exjefe de Asuntos Internos pide que se analice la declaración de un Policía en la Comisión Kitchen

El que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debe resolver sobre todos los recursos del “caso Kitchen”, que tenga en cuenta lo que el inspector Jesús Vicente Galán declaró en el Congreso en el marco de la Comisión de Investigación de este caso. Vicente Galán -que pasó de testigo a imputado, pero finalmente el juez lo dejó fuera del procesamiento- explicó a los diputados el pasado mes de noviembre que Martín Blas nunca le dio una orden al margen de la legalidad.

En un escrito con fecha de este miércoles -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- la defensa del comisario principal amplía el recurso de apelación que ya había interpuesto ante la Sala. Es decir, a su desacuerdo con que el juez Manuel García Castellón lo haya propuesto para sentarse en el banquillo suma ahora más argumentos que tienen que ver con la comisión que paralelamente se ha desarrollado en la Cámara Baja. Prácticamente todas las defensas, así como la Fiscalía Anticorrupción, presentaron recursos contrarios a la decisión del instructor de dar ‘carpetazo’ a la “Kitchen” en julio. Pero después, se han producido algunas declaraciones extrajudiciales y en esto quiere Martín Blas que los magistrados pongan el foco antes de decidir si reabren o no esta pieza separada de la macrocausa “Tándem”

La implicación que el juez ve en Martín Blas al espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraer documentación sensible tiene que ver con unos coches de la unidad que dirigía que merodearon por la zona de los Bárcenas. Además, algunos de los imputados en el caso lo han implicado directamente en el conocimiento del operativo, como el excomisario José Manuel Villarejo o el exDirector Adjunto Operativo Eugenio Pino. Algo que él siempre ha negado.

“De todas las instrucciones que a mí me da el comisario Martín-Blas durante el tiempo que estuve a sus órdenes, ninguna fue ajena a investigaciones policiales”, consta dicho por Vicente Galán en el diario de sesiones de la Comisión Kitchen del pasado 17 de noviembre. Éste inspector era jefe de vigilancias y seguimientos -un grupo que formaba parte de Asuntos Internos- y en el sumario se hallan evidencias de algunos vehículos en los alrededores de la casa del extesorero.

Vicente Galán dijo textualmente que lo que Martín Blas le encomendó fue: “Oye id a buscar un vehículo, un C4 negro, a ver si lo encontráis en la confluencia de las calles Hermosilla, Ayala y Díaz Porlier”. El inspector añadió “Luego me dice: ‘Tened cuidado porque vive cerca Bárcenas.’ Ha sido la única vez que Marcelino Martín-Blas ha pronunciado la palabra Bárcenas delante de mí, con ocasión de ese servicio”.

La defensa del comisario deja a lo largo de este escrito numerosos entrecomillados que Vicente Galán relató ante los diputados. Allí aclaró que cuando declaró como testigo ante la Fiscalía y dijo que Martín Blas podía saber lo del operativo montado desde el Ministerio del Interior “era una apreciación subjetiva” que, cuando por segunda vez compareció como imputado, lo retiró por esa razón.

El inspector alegó que él no supo nunca por qué su jefe lo envió a hacer vigilancias en esa zona: “yo no sé, porque el comisario Martín-Blas no me dijo si lo de ese vehículo se le había ocurrido a él, si le habían llamado terceras personas o si era un jefe de grupo que necesitaba verificar. No me lo dijo”. Su defensa en este escrito aclara que con las coordenadas facilitadas por Vicente Galán y “a la vista de un plano de la ciudad de Madrid o con un simple paseo se puede comprobar que desde ese punto [la confluencia de las calles Hermosilla, Ayala y Díaz Porlier] no se puede controlar ni vigilar, dada su lejanía, el que era el domicilio de la familia Bárcenas”.