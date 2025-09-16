Junts votará en contra de la ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción

Junts votará este martes en contra de la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por Sumar en el Congreso para la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción, y deja así el futuro de la iniciativa en manos de PP y Vox, que se han mostrado muy críticas al respecto.

En el debate en el Pleno, el diputado de Junts Josep Pagès ha señalado que se trata de una "ocurrencia de última hora" partidista que, a su juicio, no ofrece una solución real al problema. Además, ha recordado que en Cataluña funciona desde 2008 la Oficina Antifraude, que considera "un referente en este ámbito", y ha advertido de que lo último que interesa a su formación es "duplicar estructuras" con un órgano estatal que, a su juicio, "centraliza competencias y pretende coordinar, es decir, controlar" el organismo catalán.

Cabe recordar que en el Pleno de la semana pasada, Junts ya votó en contra otra iniciativa clave de Sumar en esta legislatura, tumbando --gracias también a los votos en contra de PP y Vox-- la toma en consideración de la ley para reducir a 37,5 horas la jornada laboral general. En el debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se encaró con los independentistas, acusándoles representar al sector "reaccionario" de la patronal y a "los que se están forrando".

De la misma manera esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha acordado con el partido independentista la tramitación de una nueva regulación que obligue a los empleados de las empresas con más de 250 trabajadores a aprender el catalán para atender a sus clientes aunque la sede de la organización no se encuentre en Cataluña y este alojada en el resto del territorio nacional.