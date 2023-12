La mayoría de los españoles rechaza que vuelva Puigdemont

La ley de amnistía que Pedro Sánchez defendió asegurando que se trata de «hacer de la necesidad virtud» es la llave que le permite seguir como presidente del Gobierno y mantenerse en La Moncloa con todo lo que ello supone. Desde Waterloo, el fugado Carles Puigdemont ha dictado un texto que supone el perdón de los delitos que afectaría a 382 personas condenadas, procesadas o investigadas en procedimientos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña, y que rompe con el principio de igualdad de todos los españoles y la separación de poderes, entre otras cosas. El «contrato» de permanencia trae consigo un mediador experto en guerrillas que verificará desde Ginebra que el pacto alcanzado por el Gobierno con el fugado expresidente de Cataluña se cumple.

Sin embargo, la mayoría de los españoles no quieren que Carles Puigdemont vuelva a España. Así se desprende de la última encuesta de NC Report -con una muestra de 1.000 entrevistas y un margen de error de 3,17%-, donde a un 63% no les parece bien que, quien se marchó en un maletero huyendo de la justicia, pueda regresar como si no hubiera pasado nada. Solo a un 20,1% lo ven bien. Y es que, precisamente el 60,4% de los españoles se muestra convencido de que finalmente el expresidente de Cataluña volverá a España «sin rendir cuentas» frente a un 30,7% que cree que no será así. Asimismo, al 63% de los encuestados rechaza que lo que hizo no tenga consecuencias frente a un 20,6% que les parece bien este hecho. Son los mayores de 55 años los más contrarios a que se libre de las consecuencias penales.

El 61,6% de los españoles considera que la medida de gracia vulnera la Constitución

Después de que el propio Sánchez defendiera la amnistía en el Congreso como la fórmula para «ahondar en el camino del diálogo, el entendimiento y el perdón» y asegurar que lo hace «en el nombre de España» los encuestados se muestran convencidos en un 74,1% de que la norma que otorga privilegios para Puigdemont y el resto de encausados por el procés será aprobada finalmente. En concreto, los seguros de que así será son los mayores de 35 años en adelante. Dividido por votantes, los de Vox están seguros de ello al 100% y los del PP al 81,3% frente a un 87,4% de Sumar y un 71% del PSOE.

El sentir mayoritario es de rechazo a esta medida de gracia donde un 66,6% de los españoles están en contra de que la ley de amnistía salga adelante frente a un 26,2% que se muestra a favor. Los que más se oponen a ello son los mayores de 55 años en un 74,1% seguido de la franja de edad que va desde los 35-54 años.

Desde el Gobierno de Sánchez defendieron los indultos a los líderes del procés bajo la premisa de que la «amnistía no cabe en la Constitución». Así lo ratificó también el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo quien aseguró que «la amnistía no cabe. Es una cuestión muy técnica, pero muy reveladora. La amnistía es el olvido, aquí no hay olvido, hay perdón. El indulto no olvida, lo que dice es “te perdono”». Además, el PSOE frenó un año antes su tramitación en el Congreso que, apoyado por los informes de los letrados, indicaron que «entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución». Los españoles, en su mayoría, también están de acuerdo en un 61,6% con que la ley de amnistía «vulnera la Constitución» frente a un 26,7 que considera que no lo es. Son los que van de los 54 años en adelante quien más ve esa vulneración a la Carta Magna (67%) frente a los más jóvenes que opinan lo contrario en un 33,2%. En cuanto a los votantes se refiere los de Vox (100%) y el PP (93,8%) son los que más lo valoran así frente a los de Sumar (72,2%) y el PSOE (57,1%) que creen lo contrario.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián ya advirtió en su día: «A Sánchez le obligamos hacer». Y es que desde que hace un mes el secretario general del PSOE fue investido presidente ya hay activadas una ley de amnistía, el «lawfare», comisiones de investigación en el Congreso sobre Pegasus o jueces, la despenalización de las injurias a la Corona y del delito de enaltecimiento al terrorismo, la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña, el traspaso de Rodalies de Cercanías, el del Ingreso Mínimo Vital, una Ley Orgánica de garantía de plurilingüismo, la cuarta Mesa de Diálogo, un Congreso de «Babel» con traducción simultánea y pinganillo... Ante esto, un 62,5% de los españoles valora que Sánchez está haciendo demasiadas cesiones a los independentistas frente a un 27,4% que no lo ve así. De nuevo los que más aprecian estas cesiones se encuentran entre los mayores de 55 años en adelante en un 70,2% seguido de la franja de edad que va de entre 35-54 años en un 62,5%. Los que más perciben esta entrega de Sánchez a los independentistas, en esta ocasión, son los votantes del PP (99,1%) seguidos de los de Vox (98%) mientras que el 69% de Sumar y un 53,8% del PSOE creen que no es así.

Con todo lo que ha supuesto la entrada de Sánchez en el Gobierno, quien concurrió a las elecciones del 23J con un programa electoral diferente al que está acometiendo en los primeros meses de gobierno, unido a la entrega de Pamplona a EH Bildu después de que en las elecciones del pasado 28M dijera que no lo haría, los españoles consideran, en un 65,5%, que finalmente todo ello terminará pasándole factura tanto a Pedro Sánchez como a su Gobierno. Hay además división de opiniones sobre lo que durará la legislatura que acaba de comenzar y es que el Ejecutivo de coalición está en el aire. Por un lado, una parte de Sumar, la de Podemos, se ha ido al grupo mixto y, por otro, los portavoces de Junts, Bildu, Coalición Canaria, PNV y ERC han advertido a Sánchez de que mantener su apoyo está vinculado al cumplimiento de sus peticiones e incluso le han llegado a «amenazar»: «Con nosotros, no tiente a la suerte porque no le servirá», le advirtió la portavoz de Junts, Miriam Nogueras o el «no se la juegue» de Rufián. Mientras el presidente del Gobierno se niega a llegar a casi ningún acuerdo con el principal partido de la oposición, el PP, los encuestados consideran en un 57,6% que la legislatura no durará cuatro años. Por contra, el 31,3% cree, al igual que el propio presidente del Gobierno, que si que llegará hasta el final.

El freno de la UE

Mientras la ley de amnistía sigue su curso, una vez que sea aprobada por el Congreso, aún puede encontrarse con tres frenos: que el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, la aplicación que hagan de la misma los jueces y la Unión Europea.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders indicó hace tres semanas que sigue teniendo preguntas sobre la ley de amnistía y que continuará el diálogo técnico con el Gobierno español, aunque la evaluación de la Comisión sobre el texto no llegará hasta que la ley culmine su tramitación parlamentaria. Los españoles en un 56% consideran que Europa debería intervenir para frenar la amnistía y así lo piensan sobre todo los que oscilan entre los 35-55 años (59%) seguido de los mayores de 55 años (57,5%). Los votantes de Vox (100%) y los del PP (90,6%) son los que más lo estiman así frente a los de Sumar (88,8%) y PSOE (61%) que dicen que no. Y es que en Europa no encajan los delitos de malversación y corrupción que podrían verse beneficiados con la ley de amnistía, y tampoco el de terrorismo.

El 62,8% ve al Rey como garante del Estado de derecho

►El Rey Don Felipe en su discurso de Nochebuena aseguró que «fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad». Su mensaje y sus gestos han sido valorado por la mayoría de los españoles que, con todo lo que está ocurriendo, ven a Felipe VI como «el mejor garante del Estado de derecho». Así lo valora un 62,8% de los encuestados frente a un 36,2 que no lo estima de esa manera. Son los mayores de 55 años en adelante quienes más aprecian el papel de garante del Rey seguido de la franja de edad que oscila entre los 35-55 años. Dividido por votantes son los de Vox (99%) seguidos de los del PP (96%) frente al PSOE en un 52,4% quien lo ve así. Por contra, los de Sumar en un 88,9% consideran que no lo es.