El Polisario afirma tener armas con las que bombardear El Aaiún y Dajla

En lo que medios marroquíes interpretan como una declaración por los escasos avances de la guerra que declaró en noviembre de 2020, el dirigente del Frente Polisario Mansur Omar, afirmó que el grupo saharaui dispone de "armas con alcance" para bombardear El Aaiún y Dajla"; añadió que "Marruecos no tendrá entonces ni fosfatos ni pescado".

El representante del Frente en Europa aseguró que "la compra de armas no supone un problema", "los envíos de armas no pasan por territorio argelino". Argelia acoge al Polisario en su territorio desde los años 1970 y su ejército vigila de cerca las carreteras que conducen a los campamentos de Tinduf. Mansur Omar también afirmó que el Frente no desea utilizar sus armas contra Marruecos: "Estamos librando una guerra lenta".

En octubre de 2022, cuando ocupaba el cargo de Ministro del Interior, Omar ya había amenazado, en una entrevista con un medio de comunicación mauritano, con usar drones armados contra las posiciones de las Fuerzas Armadas marroquíes "El ejército saharaui pronto usará drones armados en la guerra de desgaste en el Sáhara Occidental".