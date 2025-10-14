PSOE y Sumar chocan en el Consejo de Ministros por el aborto en la Constitución

El Consejo de Ministros debatirá y aprobará hoy una iniciativa del Gobierno para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Sin embargo, el texto de la misma está generando discrepancias entre ambos socios de la coalición, según confirman fuentes tanto del PSOE como de Sumar.

La iniciativa fue anunciada por Pedro Sánchez hace un par de semanas, cuando se conoció el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, y el equipo de Félix Bolaños ha sido el encargado de redactar la propuesta de Moncloa. Sin embargo, cuando se trasladó el texto al equipo de Yolanda Díaz, a los de Sumar les pareció insuficiente.

Según explican las fuentes, la propuesta del PSOE incluía una referencia al aborto como una forma de salud pública y encomendaba a una ley a desarrollar el resto. Aunque no se conoce la propuesta, en Sumar consideraban que la redacción era muy general y temían que acabara propiciando una desregulación del aborto, mientras que ellos defendían una mención del aborto como un derecho fundamental que ha de ser garantizado por los servicios públicos.

PSOE y Sumar estuvieron intercambiando impresiones desde ayer, en principio sin llegar a ningún acuerdo, pero este martes por la mañana parece que el camino ya se ha suavizado. Aunque todavía hay que esperar para conocer qué texto aprueba finalmente el Consejo de Ministros, desde la formación de Yolanda Díaz muestran confianza en que finalmente salga un texto que para ellos sea aceptable.