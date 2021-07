Rocío Flores no se rinde y acude de nuevo a la Justicia tras su última derrota

Gente

No es ningún secreto que la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha desencadenado una profunda polarización entre la opinión pública y dado lugar a un encendido debate que divide a los defensores de la hija de la Jurado con los de Antonio David Flores y su núcleo más cercano. Ante este clima de tensión, son muchos los que han sobrepasado ciertos límites y perdido el respeto a los protagonistas de la mediática historia. Rocío Flores es una de las que más ataques, insultos y amenazas ha estado recibiendo de forma anónima a través de sus redes sociales, una terrible situación a la que no le ha quedado más remedio que poner solución.

Los mensajes por redes sociales han dado paso a las llamadas telefónicas, una invasión a la privacidad de la joven que no está dispuesta a consentir. “A lo largo de todos estos meses llevo recibiendo 24 horas diarias y 7 días a la semana llamadas, mensajes, amenazas y auténticas barbaridades. Lo digo básicamente porque, a lo largo del día, he recibido un montón de llamadas en número oculto y la última persona que me ha llamado en oculto después me ha vuelto a llamar con su número personal. Poco inteligente”, ha comenzado explicando Rocío Flores en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Rocío Flores y Antonio David

Rocío Flores ha lamentado “la cantidad de barbaridades que la gente suelta por su boca” y ha lanzado una contundente advertencia: “Solo digo esto para que la gente que os dedicáis a amenazarme, sobre todo de manera privada, que sepáis que es superfácil averiguar desde dónde llamáis. Lo que me parece más triste de todo es que el 90 % de todos ellos son mujeres, y yo también soy mujer”. Por lo visto, uno de sus últimos ‘acosadores’ ni siquiera era mayor de edad: “La última persona que me ha llamado con su número personal como máximo puede tener 16 o 17 años”.

Rocío Flores recurre a la Justicia

La situación ha sobrepasado ya todos los límites habidos y por haber, así que Rocío Flores no ha tenido más remedio que poner el asunto en manos de las autoridades pertinentes. “Todo este tipo de cosas, cosas que se dicen de mí en redes, todo esto va a ir al juzgado desde el primero hasta el último. Así que, por favor, si os podéis evitar el hacerme a mí pasar un mal rato y perder el tiempo, como persona humana que soy os lo agradezco”, ha advertido la hija de Rocío Carrasco, a modo de ultimátum.

Rocío Carrasco, Rocío Flores y Fidel Albiac en 2011, un año antes de que se desatara la tragedia en Valdelagua

En los últimos tiempos, Rocío Flores ha demostrado que, siguiendo el ejemplo de su familia, no tendrá reparos a la hora de llevar a los tribunales a todo aquel que, bajo su punto de vista, atente contra ella. Hace pocos meses ya lo hizo contra Vanitatis, el primer medio de comunicación que publicó la sentencia que la condenaba por agredir físicamente a su madre en el año 2012, una demanda que, según el mismo portal, ha sido archivada por el juez, al no encontrar indicios suficientes “para abrir un proceso por revelación de secretos”. La joven recurrió la decisión del magistrado.