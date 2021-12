La crónica de Marta Robles: Muere Almudena, vuelve el pánico con ómicron y habla Yolanda

Repaso de la semana

Lunes

Entierran a Almudena Grandes. Aún no puedo creerme que mi compañera de colegio, apenas tres años mayor que yo, nos haya dejado tan huérfanos de sus letras, de su ironía y de ella misma. El entierro, con los lectores con sus libros en ristre, ha sido conmovedor. No tanto como las letras que le ha dedicado su amado viudo, el grandísimo poeta Luis García Montero: «Pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte».

Buena parte de España en riesgo de descontrol de la pandemia. ¿Qué está pasando? ¿Las vacunas no nos protegen lo suficiente? Si la nueva variante sudafricana ómicron presenta solo síntomas leves, ¿por qué cunde el pánico? Por si acaso, ya van circulando los pasaportes covid en varias comunidades… Y vienen más medidas restrictivas.

Martes

PP, Vox y Cs rechazan que Almudena Grandes sea «hija predilecta» de Madrid. ¿Llegará el día en el que los políticos separen cultura e ideología, sepan que desde la cultura se puede reivindicar aquello en lo que se cree, pero que, como sigue siendo cultura, es patrimonio de todos? Almudena, traducida a más de veinte lenguas, pasará a la historia de la literatura universal. Con ella, la marca España, y más aún la del Madrid que tanto reflejó en sus novelas, ha recorrido el mundo. ¿Quiénes son los políticos para vetar a los creadores por sus lícitas ideologías?

Los presos de ETA han dicho que renuncian a los homenajes públicos tras salir de la cárcel. Dicen que quieren privacidad y discreción. Pues mejor para todos, ¿no?

Salida de la cárcel de Otegi, preso de ETA FOTO: Rubén Mondelo La Razón

Seis procesados por prostituir a menores, incluido Eustasio López, el hotelero millonario que aparece en «Forbes». Lo de siempre, captación, explotación… ¿Y qué les pasará a los proxenetas? O poco, o nada. Ya lo verán. Da asco.

Ayuso pacta con Vox sus primeros presupuestos. Vox deja entrever a Casado que solo apoyará el PP liberal que encabeza Ayuso… Y entretanto, Almeida y Ortega Smith con una tensión de aquellas en el Ayuntamiento. Todos a una.

Alegría y mucha por ese primer balón de oro femenino a Alexia Putellas. Enhorabuena.

Miércoles

Inditex pierde 5.600 millones tras el relevo de Isla por Marta Ortega, porque los inversores se preocupan porque «aún no se sabe lo que quiere hacer». ¿Acaso se sabría si en vez de Marta se llamara Miguel? Porque preparación le sobra… Y a los de Podemos les digo que no es que hayan «colocado» a Marta, es que es la heredera natural. Para colocadas, las novias de…

Marta Ortega FOTO: Cabalar EFE

Hoy hay que recordar que el sida apareció hace 40 años… Lo que fue una sentencia de muerte y un estigma hoy solo es una infección crónica. Y además, ya empieza a haber vacunados contra el VIH en Madrid… Y eso ya es otra historia.

Parece que el actor José Luis Gil se recupera del infarto cerebral que ha sufrido. ¡Fuerza José Luis, que tú puedes!

Dicen que Pepe Navarro tiene un emporio empresarial «fantasma» con casa en Madrid e Ibiza. También que es el expadre del hijo de Ivonne Reyes ¿Qué eso no se puede ser? Pues es lo que asegura él, que en su día no quiso hacerse la prueba y pasó a ser el padre oficial, y para siempre, para la Justicia.

Jueves

ERC amenaza con tumbar leyes clave del Gobierno: reforma laboral, pensiones y memoria democrática… Nunca unos pocos independentistas tuvieron más poder sobre el país del que se quieren independizar. ¡Viva la ley d’Hondt!

Frío reencuentro de Ayuso y Casado en la presentación del libro de Rajoy. El polo parecía aquello.

Casado, Rajoy, Ayuso y Almeida en la presentación del libro del expresidente del Gobierno FOTO: Isabel Infantes Europa Press

En Móstoles, ¿todo el gobierno (PSOE) investigado por malversación y prevaricación?

Caída histórica del paro en noviembre. Baja en 74.381 personas. Ni lo analizo, me quedo con la buena noticia. Para una que hay…

Viernes

La que ha liado Yolanda Díaz diciendo que ella sabía lo que se nos venía encima por el covid, ¡en febrero! Hasta hizo una guía de medidas con su equipo, pero… el Gobierno le dijo que no alarmase y ella se calló. Eso sí, evitó ponerse en riesgo y no fue a la polémica manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo. ¿Por qué habla ahora? ¿El ego le impide que se le caiga la cara de la vergüenza? Vaya tela...

Honores militares en la despedida a Ángela Merkel. Lo mismito que sucede cuando se van nuestros presidentes. Bueno, ellos nunca se van…

Yolanda Díaz FOTO: Jesús G. Feria La Razón

Los animales dejan de ser cosas. Está muy bien. Lo que no está tan bien es que algunos los antepongan a las personas.

Ya tenemos titulados de la ESO hasta debajo de las piedras, claro, como no hay que esforzarse y se puede pasar de curso con asignaturas pendientes…

Vacuna obligatoria en Alemania. ¿Y aquí? Aquí no…