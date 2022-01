La crónica de Marta Robles: Triste semana de Reyes donde las negligencias matan, Garzón patina y el covid abruma

Lunes

Empezamos semana, mes y año, con la inadmisión del recurso contra la sentencia que consideraba legal pagar una deuda con sexo oral. No es que el Constitucional apruebe que se abone una deuda económica con sexo oral, es que se lava las manos ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que no lo consideró delito. Las absurdas lagunas de la Justicia nos ahogan.

Terribles y bochornosas imágenes de unos cuantos «justicieros» echándose encima de un tipo que robó una bandeja de gambas en un supermercado para celebrar la Nochebuena. Cuando nos convertimos en masa, damos asco.

Muere Sara, la mujer que se sometió a una lipoescultura en Cartagena a manos de un cirujano general con máster en cirugía plástica. Pocas tragedias hay para lo que se permite: esteticistas que pinchan bótox, intervenciones «sencillas» de liposucciones y otras técnicas arriesgadas realizadas en improvisados quirófanos en pisos por médicos estéticos o cirujanos generales que creen que lo estético es facilísimo y se atreven con todo tras un «máster» de fin de semana… Nos llevamos las manos a la cabeza cuando ocurre una desgracia, pero hay muchas más. De distinta índole.

O sea, ¿que Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero Almeida accede a darle el título para sacar adelante los presupuestos? A ver, alcalde, ¿podrían los políticos separar sus filias y fobias de la cultura? Usted es el alcalde de todos, y dado el reconocimiento nacional e internacional de la obra de Grandes y cómo ha llevado el nombre de España (y Madrid) por el mundo, su gusto personal es lo de menos, ¿no?

Almudena Grandes FOTO: TUSQUETS TUSQUETS

Para mí, los animales siempre fueron «seres sintientes». Y animales «no sintientes» los que les hacen daño. «La historia nos juzgará por cómo tratamos a los animales», dijo Einstein. Amén.

Los niños volverán presencialmente a clase. Muy a favor. Pero, suplico: no los lleven al cole ni con mocos, ni con fiebre… Aunque no tengan covid.

Anne Igartiburu, María del Monte y Paz Padilla charlan sobre «el bicho de Luján». Qué necesario es callarse cuando no se tiene nada que decir.

Algunos vecinos de la Palma vuelven a sus casas. Otros, no tienen casa ya…

Martes

Aumentan los contagios de ómicron. La vacuna infantil tampoco es ya discutible.

Aparece otra variante de coronavirus en Francia. Se llama Ihu… ¿Cuántas más vendrán? ¿Serán cada vez más leves?

Por cierto, ¿cómo ha llegado el covid a una estación aislada de la Antártida, donde ya hay 16 positivos, si estaban todos con pauta de vacunación completa?

Miércoles

El emérito cumple años y tampoco lo puede celebrar en España. Vaya. Sin dormir me tiene el asunto…

El Rey Juan Carlos FOTO: MARIO RUIZ EFE

Y parafraseando al emérito: Garzón, ¿por qué no te marchas? El ministro que habla en contra de lo que debe defender no puede ser ministro. Primero recomendó no comer tanta carne, ahora ha declarado a «The Guardian» que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. ¡Y encima, cuando sus compañeros de Gobierno intentan decir que habló desde lo personal, él insiste en que fue desde lo ministerial! Desde izquierda, centro y derecha piden su dimisión. Si Sánchez no le echa, es porque no puede…

Noche de Reyes y día de llantos. La tragedia de Mislata: nueve niños heridos en un castillo hinchable. Una pequeña de ocho años fallecida… Basta ya. A tomar por saco los castillos hinchables. Busquemos otras diversiones sin riesgos.

Parece que Errejón se sumará a la plataforma de Yolanda Díaz, ministra entre semana y candidata los findes…

¿Y cómo va lo de Ayuso y Casado? Mal, gracias. Felices los de Vox, que son los beneficiados. ¿Será verdad que el partido anda buscando sustituto al presidente? Dicen que el candidato no es Núñez Feijoó, ni tampoco Ayuso, claro, sino ¡Moreno Bonilla!

Jueves

A la Reina Letizia se le cae un broche de diamantes en la Pascua Militar y se lo recoge su marido, que resulta que es el Rey Felipe VI, ¿y? ¿A qué viene tanta broma y tanta estupidez?

La Reina Letizia durante la Pascua Militar de 2022 FOTO: Chema Moya EFE

¿Djokovic se cree que en Australia van a cambiar las reglas del covid por él? Pues ni allí, ni en la China, por muy tenista «number one» que sea. «DjoCOVID» se tenía que llamar…

Viernes

Fue una niña de 16 años, secuestrada en un narcopiso de Usera, la que huyó, pidió ayuda en un estanco cercano, y cuya declaración fue esencial para que la policía diera el mayor golpe contra la trata de menores en Madrid. Mi pregunta es la de siempre: ¿en cuánto tiempo estarán en la calle las 37 personas detenidas?

Y sí, de momento el coronavirus sigue disparado…